Terörsüz Türkiye süreciyle bölgede huzur ve güven iklimi! Bir Anadolu Şenliği Hakkari'de başladı: Murat Dalkılıç ve Bengü sahne aldı

Terörsüz Türkiye süreci TBMM'deki komisyonda tam bir uzlaşı ile devam ederken huzur ve güven iklimi bölgeyi baştan sona bir kültür sahnesine çeviriyor.
"BİR ANADOLU ŞENLİĞİ" BAŞLADI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda farklı şehirlerde organize edilecek "Bir Anadolu Şenliği" ilk durağı olan Hakkari'de başladı. Şenlik, 4 Eylül'e kadar şehir merkezinden Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik ilçesine kadar uzanacak.
Program açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Bir Anadolu Şenliği"nde Hakkari'nin tüm güzelliklerinin deneyimlendiğini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir ay önce Hakkari'yi gezdiğini ve turizm potansiyelinden oldukça etkilendiğini aktaran Alparslan, şenliğin iki hafta boyunca Hakkari'nin yanı sıra Şırnak, Tunceli, Bitlis ve Bingöl'de gerçekleştirileceğini belirtti.
HUZUR VE GÜVEN ZİRVEDE
Alparslan, şenliğin kültür sanat şölenine dönüşeceğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Şenlik, hem Türkiye'mizin hem de bölgenin daha iyi tanıtımı adına, bölgedeki huzurun, güvenin zirvede olduğunun bir göstergesi olarak da insanlarımızla, sanatçılarımızı ve kültürü buluşturduğumuz bir program haline gelmiş olacak. Sinemadan konserlere, Devlet Tiyatrosu'ndan opera ve baleye kadar kültür sanat programları hayata geçirilecek. Yine gezici kütüphanelerimiz, her yaştan okur kesimine ulaşacak. Burada birlik ve beraberliğe de özel bir vurgu yapıyoruz. Şenlik, bölge turizminin gelişmesi daha fazla tanınması açısından da güzel bir mecra. Bakan'ımızın başlatmış olduğu bu programın hayırlara bereketlere vesile olmasını diliyorum."