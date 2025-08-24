PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye süreciyle bölgede huzur ve güven iklimi! Bir Anadolu Şenliği Hakkari'de başladı: Murat Dalkılıç ve Bengü sahne aldı

Terörsüz Türkiye süreci TBMM'deki komisyonda tam bir uzlaşı ile devam ederken huzur ve güven iklimi bölgeyi baştan sona bir kültür sahnesine çeviriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın farklı şehirlerde organize edilecek "Bir Anadolu Şenliği" ilk durağı olan Hakkari'de başladı. Sanatçılar Murat Dalkılıç ve Bengü kentte konser verdi. Şenlik Hakkari'nin ardından sırasıyla 5-11 Eylül'de Tunceli, 12-18 Eylül'de Şırnak, 19-25 Eylül'de Bingöl ve 22-28 Eylül Bitlis'te yapılacak.

Giriş Tarihi:
Terörsüz Türkiye süreciyle bölgede huzur ve güven iklimi! Bir Anadolu Şenliği Hakkari'de başladı: Murat Dalkılıç ve Bengü sahne aldı

Terörsüz Türkiye süreci TBMM'deki komisyonda tam bir uzlaşı ile devam ederken huzur ve güven iklimi bölgeyi baştan sona bir kültür sahnesine çeviriyor.

"BİR ANADOLU ŞENLİĞİ" BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda farklı şehirlerde organize edilecek "Bir Anadolu Şenliği" ilk durağı olan Hakkari'de başladı. Şenlik, 4 Eylül'e kadar şehir merkezinden Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik ilçesine kadar uzanacak.

Program açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Bir Anadolu Şenliği"nde Hakkari'nin tüm güzelliklerinin deneyimlendiğini söyledi.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan (sağ 7) da katıldı. (AA)Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan (sağ 7) da katıldı. (AA)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir ay önce Hakkari'yi gezdiğini ve turizm potansiyelinden oldukça etkilendiğini aktaran Alparslan, şenliğin iki hafta boyunca Hakkari'nin yanı sıra Şırnak, Tunceli, Bitlis ve Bingöl'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan (AA)Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan (AA)

HUZUR VE GÜVEN ZİRVEDE

Alparslan, şenliğin kültür sanat şölenine dönüşeceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şenlik, hem Türkiye'mizin hem de bölgenin daha iyi tanıtımı adına, bölgedeki huzurun, güvenin zirvede olduğunun bir göstergesi olarak da insanlarımızla, sanatçılarımızı ve kültürü buluşturduğumuz bir program haline gelmiş olacak. Sinemadan konserlere, Devlet Tiyatrosu'ndan opera ve baleye kadar kültür sanat programları hayata geçirilecek. Yine gezici kütüphanelerimiz, her yaştan okur kesimine ulaşacak. Burada birlik ve beraberliğe de özel bir vurgu yapıyoruz. Şenlik, bölge turizminin gelişmesi daha fazla tanınması açısından da güzel bir mecra. Bakan'ımızın başlatmış olduğu bu programın hayırlara bereketlere vesile olmasını diliyorum."

Hakkari Valisi Ali Çelik (AA)Hakkari Valisi Ali Çelik (AA)

"KIŞ AYRI GÜZEL, YAZI AYRI GÜZEL"
Hakkari Valisi Ali Çelik ise şehirde 2 alanın turizm bölgesi olarak ilan edildiğini söyleyerek, "Özellikle kış turizm potansiyelinin olduğu alanlar, ileriye dönük olarak planlama ve çalışma aşamasının içine alındı. İkinci aşama da 'Bir Anadolu Şenliği'nin planlamasıydı. Şenliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmasında Hakkari'nin doğasından ve insanından bahseden Çelik, "Hakkari huzurun, dağların, kardeşliğin sevginin şehri. Burada herkes kalbinin üzerine elini koyarak birbirlerini selamlıyor. Buradan hepinizi kalben selamlıyoruz. Herkesi Hakkari'ye bekliyoruz. Gerçekten bu güzel coğrafya, dağcılıktan kampçılığa, trekkingden inanç turizmine kadar birçok turizm potansiyelini barındırıyor. Hakkari'nin kışı ve yazı ayrı güzel." değerlendirmesini yaptı.

ʺBir Anadolu Şenliğiʺ ilk durağı olan Hakkari'de başladı. (AA) ʺBir Anadolu Şenliğiʺ ilk durağı olan Hakkari'de başladı. (AA)

Çelik, Hakkari halkının zorluklara rağmen kardeşlik, dayanışma ve birlik içinde olmayı benimsediğini belirterek, kentin daha güçlü bir geleceğe sahip olacağına inandığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle de turizmin, bölgedeki istihdam sorununa çözüm üretecek önemli bir dinamik olacağının altını çizen Ali Çelik, "Hakkari'miz de inşallah turizm potansiyeliyle öne çıkacak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında kendini gösterecek." diye konuştu.

Murat Dalkılıç (Takvim.com.tr)Murat Dalkılıç (Takvim.com.tr)

MURAT DALKILIÇ VE BENGÜ SAHNE ALDI
Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Hakkari'de sahneye çıktı.

"Bir Anadolu Şenliği"nin ilk günü Murat Dalkılıç'ın unutulmaz konseriyle son buldu. Ünlü sanatçı "Adı Yok", "Kasaba", "Kırk Yılda Bir Gibisin", "La Fontaine" gibi geçmişten bugüne en sevilen eserlerini gece boyunca Hakkarililerle tek bir ağızdan söyledi. Dalkılıç, kendisine büyük bir coşkuyla eşlik eden dinleyicileri için konserini uzatarak 2 saat sahnede kaldı.

Konserlere vatandaşlar ilgi gösterdi. (AA)Konserlere vatandaşlar ilgi gösterdi. (AA)

SIK SIK GELELİM İNŞALLAH
Ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, "Çok uzun zamandır bu kadar güzel bir karşılama görmemiştik. Hepinize binlerce kere teşekkür ederiz. Harika bir gün geçirdik. Çok güzel insanlarla tanıştık. Birlikteliğimiz daim olsun. Bundan sonra sık sık gelelim inşallah. Sizleri çok seviyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve bütün ekibe alkışlar gelsin." dedi.

Bengü (AA)Bengü (AA)

İkinci günde Bulvar Caddesi eski belediye binası önünde düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Bengü, kentte ilk kez konser verdiğini söyledi.

Hakkari'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Bengü, konsere katılanlara teşekkür etti.

Bengü (AA)Bengü (AA)

"BİR ANADOLU ŞENLİĞİ" HAKKINDA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği", 5 farklı şehirde hayata geçiriliyor.

Şenlik Hakkari'nin ardından sırasıyla 5-11 Eylül'de Tunceli, 12-18 Eylül'de Şırnak, 19-25 Eylül'de Bingöl ve 22-28 Eylül Bitlis'te yapılacak.

Eski Belediye Alanı'ndaki ana sahnede Murat Dalkılıç, Bengü, Ferat Üngür ve Yudum, Yüksekova Stadyumu'nda ise Merve Özbey, Oğuzhan Koç, Delil Dilanar, Rojin ve Nevzat Çiftçi sevenleriyle buluşacak.

Hakkari'de Grup Tillo, Colemerg Collective, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesinin özel etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Merzan Şehir Stadyumu ve Mevlana Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü, sahne gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve oyun alanlarıyla çocuklarla buluşacak. Bursa Devlet Tiyatrosunun "Harikalar Mutfağı" ve İzmir Devlet Tiyatrosunun "Orfin'in Müzik Kutusu" oyunları ise minik izleyicileri ağırlayacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, sinema tırı ve gezici kütüphane de şenlikte olacak. Ayrıca Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Yeşilçam", Ankara Devlet Tiyatrosunun ise "Eyvah Nadir" oyunu şenlikte sahnelenecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndan geçecek Başkan Erdoğan'ı selamlayacak!
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı bugün | Karar ne zaman açıklanır?
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Denizli'de alevlerle mücadele! OGM açıkladı: Yangın büyük ölçüde kontrol altında
Bugün hava nasıl olacak? 16 ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 5 derece düşüyor | 24 Ağustos 2025 hava durumu
Sosyal medyada ölüm oyunu! Boğaz sıkma virali için uzmanlar uyardı: Damar genişliyor, tansiyon düşüyor
Anneye erken emeklilik fırsatı! Çalışan anneler borçlanma ile 6 yıla kadar prim kazanıyor | Yeni adımlar atılacak mı?
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i netleştirdi
Dağcı Esin Handal 8611 metreye bayrağımızı dikti
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Can Bonomo’nun 5 milyon TL'lik saat koleksiyonu
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a