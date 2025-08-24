Terörsüz Türkiye süreciyle bölgede huzur ve güven iklimi! Bir Anadolu Şenliği Hakkari'de başladı: Murat Dalkılıç ve Bengü sahne aldı

Terörsüz Türkiye süreci TBMM'deki komisyonda tam bir uzlaşı ile devam ederken huzur ve güven iklimi bölgeyi baştan sona bir kültür sahnesine çeviriyor.



"BİR ANADOLU ŞENLİĞİ" BAŞLADI



Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda farklı şehirlerde organize edilecek "Bir Anadolu Şenliği" ilk durağı olan Hakkari'de başladı. Şenlik, 4 Eylül'e kadar şehir merkezinden Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik ilçesine kadar uzanacak.

Program açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Bir Anadolu Şenliği"nde Hakkari'nin tüm güzelliklerinin deneyimlendiğini söyledi.