Sapanca Gölü'nde 13 kilo sazan yakaladı! Öpüp suya bıraktı

Sportif balıkçı Taha Tarhan, Sapanca Gölü'nde tuttuğu 17 sazanı sevip göle bıraktı. Yavru balık popülasyonunun yeniden canlanması sevindirici olarak değerlendirildi.

Uzun yıllardır sportif balıkçılık yapan Taha Tarhan, Sapanca Gölü'nden yaklaşık 17 tane sazan tuttu. Dev sazanları fotoğraflayıp öptükten sonra suya geri bırakan Tarhan, "Yaklaşık 2 ile 13 kilo arasında değişen 17 balık tuttuk. En sevindirici olan ise uzun yıllar sonra Sapanca Gölü'nde yavru balık yakalamamızdı. Bu da popülasyonun sürdüğünü ve yeni balıkların yetiştiğini gösteriyor" dedi. Sportif balıkçı Taha Tarhan, "Sapanca Gölümüz bizi balıksız bırakmadı. Son iki senedir gölümüzde sazan yarışmaları bile iptal oluyordu. Yakaladığımız tüm balıkları öptükten sonra tekrardan doğal yaşam alanlarına geri bıraktık, çünkü biz bunu spor amaçlı yapıyoruz" dedi.

Sapanca'da tuttuğu sazanların hepsini göle bırakan Taha Tarhan, gölde yavru balık popülasyonun yeniden canlanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

