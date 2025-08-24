PODCAST CANLI YAYIN

Piknik yüzünden hayatından oluyordu

Piknikte tavuk yiyen İsmail Çanakçı’nın boğazına kemik parçası kaçtı. Yemek borusu yırtılan ve gelişen komplikasyon sonucu aort damarı delinen talihsiz genç, operasyonun ardından sağlığına kavuştu

Ankara'da ailesiyle 1.5 ay önce pikniğe giden İsmail Çanakçı (22), mangalda pişirilen tavuğu yerken, boğazına kemik parçası kaçtı. Çanakçı'ya, ilk müdahaleyi ağabeyi Heimlich manevrasıyla yaptı. Olayın hemen ardından baş ağrısı, ateş ve halsizlik şikayetleri başlayan Çanakçı, ailesi tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Çanakçı'nın boğazına kaçan 22 milimetrelik tavuk kemiğinin yemek borusunu yırtmasıyla gelişen komplikasyon sonucu aort damarının delindiği belirlendi. Bunun üzerine tedavi süreci başlayan Çanakçı, 7 operasyon geçirdi. Sağlığına kavuştu.

TAM 16 KİLO VERDİ
İsmail Çanakçı, "Çok şükür iyiyim ve her geçen gün daha iyiye gidiyorum. İyileşme süreci biraz zorluydu ama üstesinden geldim" ifadelerini kullandı. Anne Saime Çanakçı ise. "Oğlum bu olaydan önce 52 kiloydu, bu süreçte 36 kiloya kadar düştü, taburcu olduktan sonra zamanla 40 kiloya ulaştı. 2 günde 1 hastaneye kontrole getiriyoruz." dedi

İsmail'in operasyonlarına tam 30 doktor katıldı. Tedavi olan genç, doktorlara teşekkür etti.

