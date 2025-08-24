Ertan Yıldız sisteme giren nakit paranın 10 milyon doların üzerinde olduğunu söyledi

İBB'de devam eden yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu'nun "kasası" olarak anılan Ertan Yıldız, "Ekosistem"i itiraf edince etkin pişmanlık hükümleri gereğince ev hapsi şartıyla salıverildi. Önceki gün ev hapsi kaldırılan Yıldız, verdiği yeni ek ifadeyle, İBB iştirakleri üzerinden kurulan milyonlarca dolarlık yolsuzluk mekanizmasını gözler önüne serdi. Yıldız, "sisteme" giren nakit paranın 10 milyon doların üzerinde olduğunu söyledi. Gayrinakdi seçim desteklerinin 80 milyon lira, reklam bütçelerinden seçim kampanyalarına da 90 milyon lira aktarıldığını kaydetti. Ramazan kartlarının 7–8 milyon dolarlık kısmının da siyasi amaçla kullanıldığını itiraf etti.

İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Ertan Yıldız, Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro "rüşvet" istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.