PODCAST CANLI YAYIN

3 ayda serbest kaldı! Anne karara itiraz etti | Mezarı başında doğum günü kutladılar

Aydın’da 14 yaşındaki Murat Aras Hirman, motosikletle gezintiye çıktığı arkadaşı tarafından sırtından vurularak hayatını kaybetti. Tutuklanan 16 yaşındaki şüpheli, 3 ay sonra serbest bırakıldı. Acılı anne Zahide Karabıyık, karara “Beni kimsesiz bıraktı” diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi:
3 ayda serbest kaldı! Anne karara itiraz etti | Mezarı başında doğum günü kutladılar

Acı olay, 4 ay önce Aydın Seyhan'da yaşandı. Murat Aras Hirman (14), motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. (16) ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasındaki M.E.Ş., seyir sırasında belinden çıkardığı tabancayı denemek için havaya ateş açtı. Daha sonra iddiaya göre; kazara tekrar ateş alan tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Hirman'ın sırtına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Murat Aras Hirman, kurtarılamadı. M.E.Ş. tutuklandı. Daha sonra yaşından dolayı tahliye edildi. Acılı anne Zahide Karabıyık karara tepki gösterdi. Karabıyık'ın "Acım daha tazeyken, 3 ayda tahliyesine karar verildi. Kardeşini ağabeysiz, beni kimsesiz bıraktı" sözleri yürekleri deldi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu
Anneler müjde! Erken emeklilik fırsatı...
Kadıköy tamam sıra Lizbon'da! Fenerbahçe - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplandı | Karar ne zaman açıklanır?
Dağcı Esin 8611 metreye bayrağımızı dikti
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Denizli'de alevlerle mücadele! Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! | 19.170 saatlik "Yeşil Vatan" müdafaası
Can Bonomo’nun 5 milyon TL'lik saat koleksiyonu
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' için Çanakkale'den yola çıktı İstanbul'a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i netleştirdi
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı