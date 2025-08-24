3 ayda serbest kaldı! Anne karara itiraz etti | Mezarı başında doğum günü kutladılar

Acı olay, 4 ay önce Aydın Seyhan'da yaşandı. Murat Aras Hirman (14), motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. (16) ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasındaki M.E.Ş., seyir sırasında belinden çıkardığı tabancayı denemek için havaya ateş açtı. Daha sonra iddiaya göre; kazara tekrar ateş alan tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Hirman'ın sırtına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Murat Aras Hirman, kurtarılamadı. M.E.Ş. tutuklandı. Daha sonra yaşından dolayı tahliye edildi. Acılı anne Zahide Karabıyık karara tepki gösterdi. Karabıyık'ın "Acım daha tazeyken, 3 ayda tahliyesine karar verildi. Kardeşini ağabeysiz, beni kimsesiz bıraktı" sözleri yürekleri deldi