Talas Pati Evi: Köpeklerin 5 yıldızlı oteli

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayvan dernekleri dahil birçok STK'nın da görüşlerini alarak Talas Pati Evi projesini geliştirdi. 15 bin metrekarelik modern bir merkeze dönüştürdüklerini belirten Yalçın "75 binden fazla olan bir ilçeyiz. Başıboş köpek sorununu yıllar öncesinden görerek Talas Pati Evi projesini hayata geçirdik. 17 ayrı bölümün bulunduğu pati evinde yavrular, yaralılar ve yaşlı can dostlara doğal ortamlarında özel olarak bakıyoruz. Hatta hayvan severler bu merkezi 'Köpeklerin 5 yıldızlı oteli' olarak adlandırıyor." dedi.

