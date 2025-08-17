PODCAST CANLI YAYIN

Melania Trump'tan Putin'e anlamlı mektup: "Gelecek nesilleri korumanın zamanı geldi"

ABD Başkanı’nın eşi Melania Trump, Rusya’nın Ukrayna’da kaçırdığı çocuklar için Putin’e çağrı yaptı. “Artık zamanı geldi" ifadesinin yer aldığı mektupta, barış ve insanlık vurgusu yapıldı. Mektubu Putin'e eşi adına Donald Trump verdi.

Melania Trump’tan Putin’e anlamlı mektup: “Gelecek nesilleri korumanın zamanı geldi”

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Rusya tarafından Ukrayna'da kaçırılan çocuklar hakkında Putin'e bir mektup kaleme aldığı belirtildi.

DONALD TRUMP MEKTUBU PUTİN'E VERDİ

Amerikan basını, Başkan Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Rus lider Vladimir Putin'e 'Barış mektubu' kaleme aldığını duyurdu. Trump'ın, First Lady'nin mektubunu görüşme öncesi Putin'e ilettiği aktarılırken, Rus liderin Melania Trump'ın mektubunu Washington ve Moskova heyetlerinin önünde okuduğu kaydedildi.

"ÇOCUKLARI KORUMANIN ZAMANI GELDİ"

ABD basınında yer alan mektupta, Melania Trump'ın sözlerine "Sayın Başkan Putin" diyerek başladığı görülürken, çocukları ve dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesilleri koruma zamanının geldiğini söyleyen First Lady, "Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar" ifadelerini kullandı.

"BU VİZYONU HAYATA GEÇİREBİLİRSİNİZ"

Melania Turmp, Putin'e mektubunda çocukları korumakla insanlığın kendisine hizmet etmiş olacağını vurgulayarak, sözlerini "Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi" diyerek noktaladı.

