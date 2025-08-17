Melania Trump’tan Putin’e anlamlı mektup: “Gelecek nesilleri korumanın zamanı geldi”

ABD Başkanı Donald Trump 'ın eşi Melania Trump 'ın, Rusya tarafından Ukrayna 'da kaçırılan çocuklar hakkında Putin'e bir mektup kaleme aldığı belirtildi.

Rus lider Putin

"ÇOCUKLARI KORUMANIN ZAMANI GELDİ"

ABD basınında yer alan mektupta, Melania Trump'ın sözlerine "Sayın Başkan Putin" diyerek başladığı görülürken, çocukları ve dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesilleri koruma zamanının geldiğini söyleyen First Lady, "Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı çocuklar (AA)

"BU VİZYONU HAYATA GEÇİREBİLİRSİNİZ"

Melania Turmp, Putin'e mektubunda çocukları korumakla insanlığın kendisine hizmet etmiş olacağını vurgulayarak, sözlerini "Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi" diyerek noktaladı.