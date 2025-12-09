Okullarda görünmez baskı tırmanıyor: Dijital tehdit gençleri kıskaca aldı!
Türkiye’de akran zorbalığı artık fiziksel şiddetten çok dışlama, imalı davranışlar ve dijital taciz üzerinden ilerliyor. UNICEF raporuna göre özellikle lise birinciler görünmez zorbalığın en ağır hedefi hâline gelirken, kız öğrenciler sosyal medyada itibar zedeleyen içeriklerle baskı altında tutuluyor. Erkeklerde güç gösterisine dayalı zorbalık normalleşirken, siber taciz en hızlı büyüyen tehdit olarak öne çıkıyor. Öğretmenlerin çoğu bu baskıyı fark edemediği için öğrenciler “dışlanırım” korkusuyla sessiz kalıyor.
Türkiye'de son yıllarda akran zorbalığı biçim değiştirerek daha görünmez ve daha yıkıcı bir hâle geldi. Artık dikkat çeken, fiziksel güç gösterileri ya da yüksek sesli çatışmalar değil; dışlama, imalı davranışlar, grup baskısı ve dijital taciz, okullardaki en yaygın zorbalık türleri arasında yer alıyor. Öğrenciler, çoğu zaman öğretmenlerin fark edemediği bu baskı biçimlerinin gölgesinde okula devam ediyor. UNICEF'in yayımladığı "Türkiye Eğitim Sektöründe Akran Zorbalığının Ele Alınması" raporuna göre özellikle lise birinci sınıflar görünmez zorbalığın en yoğun hedefi hâline gelmiş durumda.
KIZLARA DİJİTAL TACİZ
Kız öğrenciler arasında sosyal medya üzerinden yürütülen itibar zedeleme davranışlarının arttığı görülüyor. Bir öğrencinin fotoğrafının izinsiz paylaşılması, hakkında alaycı etiketler oluşturulması ya da manipüle edilmiş görüntülerin kapalı gruplarda dolaşıma sokulması, mağdurun yalnızca okul içinde değil, dijital ortamda da sürekli baskı altında kalmasına yol açıyor.
GÜÇ GÖSTERİSİ NORMALLEŞİYOR
Erkek öğrencilerde ise güç gösterisine dayalı zorbalık öne çıkıyor. Koridorda omuz atma, itme-çekme, spor takımlarına yeni katılanlara uygulanan sert karşılamalar veya "uyum sağlarsa kabul edilir" anlayışı, zamanla normalleşen bir baskı kültürüne dönüşüyor. Uzmanlar, bu tür davranışların fark edilmese bile öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde belirgin bir yük oluşturduğunu ifade ediyor.