Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! "Tibet Özer isterse olur"

Aydın'da Özlem Çerçioğlu'na CHP rozetini attıran imar ve rant mafyası deşifre olmuştu. CHP Aydın vekili Bülent Tezcan ve CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 6 milyar TL'lik imar rantının başında olduğu söylenirken bölgede arsalara çöktüğü iddia edilmişti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür rant tezgahında kilit başka bir ismi köşesine taşıdı. Övür yazısında o isim hakkında, “Kuşadası’nda gözler uzun süredir aynı kişiye çevriliyor: Tibet Özer. Turizmci, otelci, eğlence sektörünün güçlü ismi... Ama aynı zamanda CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de en etkili yardımcısı. Kuşadası’nda herkesin dilinde tek bir cümle var: ‘O isterse olur.’” İfadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP rozetini CHP'deki imar ve rant mafyasına isyan ederek çıkardı. "Alnım ak, başım dik" diyerek Aydın'a hizmet yolunda AK Parti saflarına katıldı.

Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edişinin arka planında CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı talepleri ve siyasi tacize varan baskıların yattığı öğrenildi. Kuşadası'ndaki Türkmen, Cumhuriyet ve Ege mahallelerinde yapılmak istenen 6 milyarlık imar rantına müsaade etmediğini belirten Özlem Çerçioğlu, konuya ilişkin "Özgür Özel'e gittim. Sadece dinledi. Ardından korkunç iftira kampanyası başlattılar. Bana, eşime ve evlatlarıma..." dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili yazdığı yazısında imar rantının kilit isimlerinden birine işaret etti. İşte Övür'ün yazısı:

Bülent Tezcan, Özgür Özel ve Ömer Günel (Takvim foto arşiv)Bülent Tezcan, Özgür Özel ve Ömer Günel (Takvim foto arşiv)

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası siyasetin gündemine oturdu. Ama asıl gürültü, ardında bıraktığı dosyada saklı: Kuşadası'nda dönen milyarlarca liralık imar rantı. Çerçioğlu'nun Sabah yazarı Yavuz Ağabey'e (Donat) yaptığı açıklamalar, yıllardır fısıltıyla konuşulan tabloyu ilk kez resmileştirdi. CHP'nin Ege'deki vitrin kentlerinde beton üzerinden dönen oyunun aslında herkesin malumu olduğu ortaya çıktı. "Kuşadası'ndan birkaç yazı/karar daha geldi... Hep aynı yönde... Mevzuata aykırı... Rant var... Reddettim..." diyen Çerçioğlu, ardından gelen saldırıları da şöyle özetliyordu: "Yerel medya... Sözde gazeteciler... Çirkin, ahlak dışı sözler..." Burada asıl dikkat çeken nokta, Çerçioğlu'nun bu kararları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de iletmiş olması. Peki sonuç? Koca bir sessizlik. Tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki yolsuzluk iddialarında sessiz kalması gibi. Tıpkı geçmişte "halkçı" nutukları atarken belediye arsalarının gece yarısı meclis kararlarıyla parsellenmesi gibi. CHP'de değişen yalnızca isimler oluyor, alışkanlıklar değil. Özgür Özel bugün meydanlarda "dürüstlük"ten söz ediyor; ama kendi partisinin belediyelerindeki imar tezgâhlarını görmezden geliyor. Sanki siyasetin "görmedim, duymadım, bilmiyorum" üç maymununu oynuyor. Bu açıdan Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantı olayı sadece son bir örnek. Kuşadası sakinleri iyi bilir, imar rantı açısından Kuşadası'na "kurtarılmış bölge" diye bakılıyor. Bir kıyı kasabası olan Kuşadası, durduk yere yoğun ve yüksek binalardan oluşan ucube bir şehre dönüşmedi... Bölgede en çok binanın yapıldığı yer de Kuşadası. 2024 yılında Kuşadası, bölgede 8 bini aşkın bina satışıyla ilk sırada yer alıyor. Şehrin her semtinde imara aykırılık var. Villaların havuzları bile "süs havuzu" diye kayıtlara geçirilmiş.

RANTIN ARDINDAKİ KİŞİ

Kuşadası'nda gözler uzun süredir aynı kişiye çevriliyor: Tibet Özer. Turizmci, otelci, eğlence sektörünün güçlü ismi... Ama aynı zamanda CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de en etkili yardımcısı. Kuşadası'nda herkesin dilinde tek bir cümle var: "O isterse olur." Belediye Başkanı Ömer Günel'den daha çok tanınan, Bülent Tezcan'ın gölgesini bile bastıran Özer, kentin imar tarihinde "kilit" isim olarak anılıyor. Ve iddialara göre Çerçioğlu'nu partiden koparan 6 milyarlık rant dosyasının arkasında da yine aynı isim var.

Tibet Özer (takvim foto arşiv)Tibet Özer (takvim foto arşiv)

Özlem Çerçioğlunun AK Partiye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?Özlem Çerçioğlunun AK Partiye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?

BETONUN KIYI HİKÂYESİ

Kuşadası yalnız değil. Çeşme'de, Bodrum'da, Marmaris'te... Ege'nin bütün sahillerinde tablo aynı: Dağlar delinip villa dikiliyor. Konut fiyatları milyon dolarlarla başlıyor, 25 milyon dolara bile "villa" var. Herhalde malikâne! Ama yollar berbat, su yok, çevre kirliliği diz boyu. Şatafatlı rant düzeni ile halkın yaşadığı sefalet arasındaki uçurum büyüyor.

Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! (takvim foto arşiv)Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! (takvim foto arşiv)

MİLAT MI, TEKRAR MI?

CHP'nin tarihi biraz da böyle tekrarlarla dolu değil mi? Dün "temiz belediyecilik" diyenler, bugün beton kuleler dikiyor. Dün "dürüst" siyasetten söz edenler, bugün hem milyon dolarlık villalarda yaşıyor, lüks otomobillerden inmiyor hem de "kent yoksulluğu" üzerinden siyaset yapıyor. Hiçbiri de, "Bu zenginler ne kadar vergi ödüyor?" diye sorgulamıyor. Kuşadası'ndaki imar rantı dosyası, işte bu zincirin son halkası. Soru şu: Bu kez bir milat mı olacak yoksa CHP'nin hafızası yine bir sonraki skandala kadar mı sürecek?"

