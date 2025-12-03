"Telebar" operasyondan neler çıktı neler... Masada fuhuş pazarlığı! Garsonların hesabında milyonluk hareket
Ankara’da 9 eğlence mekanına düzenlenen “telebar” operasyonunun detayları ortaya çıktı. Garsonların masalara yönlendirdiği kadınlarla "fuhuş" pazarlıkları yapılan mekanlarda, “vestiyer ücreti” adı altında müşterilerden fahiş hesap alındığı ve garsonların hesaplarına milyonlarca lira transfer edildiği belirlendi. Operasyon kapsamında 83 şüpheliden 70'i gözaltına alındı, 59 mağdur ifade verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte "telebar" olarak adlandırılan mekanlara yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı.
8 MEKANA OPERASYON
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca, Çankaya ilçesinde bulunan "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince suça konu işletmelerde haftalarca fiziki takip yapılarak delil toplandı. Ayrıca mekan içi kameralar ve MOBESE kayıtları da incelemeye alındı.
FUHUŞA ARACILIK TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında mekan sahiplerinin ve çalışanlarının fuhşa aracılık yöntemleri detaylı olarak tespit edildi.
"VESTİYER ÜCRET" DİYEREK YÜKSEK ÜCRET
Eğlence mekanlarındaki garsonların müşterilerin masalarına yönlendirdikleri mağdur kadınların içkilerinden fahiş hesap talep ettikleri, "vestiyer ücreti" adı altında da müşterilerden normal masa hesabının çok üzerinde yüksek bedellerin alındığı belirlendi.
Söz konusu mekanlarda SGK kaydı olan kadınların, garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtuldukları ve burada fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edildi.
GARSONLARIN HESABINDA MİLYONLUK HAREKETLER
Öte yandan eğlence mekanlarında çalışan garsonların hesap hareketleri de incelenen soruşturmada, garsonların hesaplarına, müşteriler tarafından milyonlarca lira transfer gerçekleştirildiği belirlendi.
ŞÜPHELİLERDEN 70'İ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda başsavcılık 30 Kasım'da fuhşa aracılık ettirdikleri tespit edilen 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 83 şüpheliden 70'i yakalandı. Bugüne kadar 59 mağdur kadının ifadesi alındı. 140 kişinin ise "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvuruldu.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan suça konu olan çok sayıda dijital materyale de el konuldu.