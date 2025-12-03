"Telebar" operasyondan neler çıktı neler... Masada fuhuş pazarlığı! Garsonların hesabında milyonluk hareket

Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr ARŞİV

ŞÜPHELİLERDEN 70'İ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda başsavcılık 30 Kasım'da fuhşa aracılık ettirdikleri tespit edilen 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 83 şüpheliden 70'i yakalandı. Bugüne kadar 59 mağdur kadının ifadesi alındı. 140 kişinin ise "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvuruldu.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan suça konu olan çok sayıda dijital materyale de el konuldu.