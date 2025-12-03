Müge Anlı canlı izle: Sami Kırkuşu nasıl öldü, öldürüldü mü?
atv'nin gündüz kuşağında büyük ilgi gören fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her yayın gününde milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kayıp vakalarından şüpheli ölümlere, aile içi çatışmalardan dolandırıcılık iddialarına uzanan geniş konu yelpazesi, Müge Anlı’nın araştırmacı yaklaşımı ve ekibin sahadaki titiz çalışmalarıyla tek tek aydınlatılıyor.
Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...
"DEMİRLERİN ARKA TARAFINA GEÇTİĞİNİ GÖRDÜM"
4 çocuk babası Sami Kırkuşu'nun ölümüne ilişkin şüphe büyürken sevgilisi Sibel Yılmaz canlı yayında olay anını anlattı.
SON BÖLÜMDE NE OLDU?
27 Ekim'de Antalya Falezler'de cenazesi bulunan 4 çocuk babası Sami Kurkuşu'nun cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Şüphe bulutları ise 44 yaşındaki adamın son görüştüğü ve 20 yıllık geçmişinin olduğu evli sevgilisi Sibel Yılmaz üzerindeydi. Sami Kurkuşu ölmeden bir gün önce ihaneti öğrendiğini söyleyen eşi Cemile Kurkuşu, "Eşimin ölümünde Sibel Yılmaz sorumlu" dedi. İddiaların odağındaki sevgili Sibel Yılmaz ve kızı ise yayına katılarak şoke edici açıklamalarda bulundu.