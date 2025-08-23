Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cebir ve tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok (AA) Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon'un Çaykara ilçesinde "gelin çıkarma merasimi" sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü, 2 şüphelinin "Olası kastla adam öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandığını belirtti. Bakan Tunç, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü keserek araca saldıran ve hakaretler eden zanlının da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mala zarar verme", "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklandığını bildirdi. Toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirler alınacağını, vatandaşların güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Tunç, Bakanlık olarak bu konuda hazırladıkları yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını ve kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini ifade etti.