Eyüpsultan'da trafik terörü | Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadın sürücüye kabusu yaşatan kamyonetli saldırgan yakalandı

Eyüpsultan'da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaretler eden bir kişiye ait görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Eyüpsultan'daki trafik saldırganı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:

Eyüpsultan'da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaretler eden bir şahsa ait görüntüler sosyal medyada yer almıştır.