Eyüpsultan'da trafik terörü | Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadın sürücüye kabusu yaşatan kamyonetli saldırgan yakalandı

Eyüpsultan’da kamyonetiyle kadın sürücünün önünü kesip saldıran kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları sonucu tespit edilip yakalandı.

Eyüpsultan'da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaretler eden bir kişiye ait görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Eyüpsultan'daki trafik saldırganı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntüler incelenmiştir. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin S.Y. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır.

Şüpheli şahıs, "Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte "şehir eşkıyası" gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar.

TRAFİK BİR KÜLTÜRDÜR
Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım.

