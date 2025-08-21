PODCAST CANLI YAYIN

Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden mükellefler listesini açıkladı. Kadınlar, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 2020-2024 döneminde 11 kere yer aldı. Bu dönemde listeye adını Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç üç kez adını yazdırdı. 2022'de 115.634.175 liralık vergi beyan eden Kıraç, 2023'te 323.300.723 TL'lik vergi beyanında bulundu. İlk 100 listesinin üçüncü sırasında yer alan mükellefin isminin açıklanmasını istememesi 2022'de 9'uncu ve 2023'te 5'inci olan Kıraç'ı akıllara getirdi.

Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri (AA)Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri (AA)

İLK İKİ SIRADA BAYKAR VAR
Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi.

İpek Kıraç (Takvim.com.tr)İpek Kıraç (Takvim.com.tr)

İPEK KIRAÇ 2020-2024 YILLARINDA ÜÇ KEZ LİSTEYE ADINI YAZDIRDI
Kadınlar, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 2020-2024 döneminde 11 kere yer aldı. Bu dönemde listeye adını Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç üç kez adını yazdırdı.

2020-2024 vergi rekortmenleri listelerinde ismi açıklanan kadın mükellef şunlar:

Yıllar Sıra No Adı Soyadı Vergi Tutarı (TL)
2024 96 Gülden Kanatlı Derbil 75.873.916
2023 5 İpek Kıraç 323.300.723
2023 64 Ahu Serter 54.597.792
2022 9 İpek Kıraç 115.634.175
2022 17 Ceyda Lale Tara 72.030.059
2022 65 Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı 33.435.352
2022 90 Diane Arcas 27.715.726
2021 7 İpek Kıraç 75.120.085
2021 15 Ceyda Lale Tara 43.223.821
2021 99 Ferda Çelebi 17.425.607
2020 53 Gülden Kanatlı Derbil 13.782.504

ÜÇÜNCÜ SIRADAKİ İSİM İPEK KIRAÇ MI?
Son 3 yılda vergi rekortmenleri arasında kendine yer bulan İpek Kıraç'ın isminin listede yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği gibi 2022'de 115.634.175 liralık vergi beyan eden Kıraç, 2023'te 323.300.723 TL'lik vergi beyanında bulundu. İlk 100 listesinin üçüncü sırasında yer alan mükellefin isminin açıklanmasını istememesi 2022'de 9'uncu ve 2023'te 5'inci olan Kıraç'ı akıllara getirdi.

Tabloya bakıldığında ise üçüncü sırada yer alan ismin İpek Kıraç olma ihtimalinin yüksek olduğu görüldü.

İPEK KIRAÇ'IN ADI NEDEN YOK?
Kıraç'ın evliliğin iptali ve babasının "akli melekelerinin" yerinde olmadığına dair davalar nedeniyle listede yer almak istemediği değerlendiriliyor.

İpek Kıraç ve İnan Kıraç (Takvim.com.tr)İpek Kıraç ve İnan Kıraç (Takvim.com.tr)

BU YIL LİSTEDE ADI AÇIKLANAN TEK KADIN VAR
Öte yandan kadınlar, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde 2020-2024 döneminde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 11 kere yer alırken, geçen yıla ilişkin listede sadece tek kadın mükellef dikkati çekti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesini açıkladı.

Kadınlar, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 2020-2024 döneminde 11 kere yer aldı.

Buna göre, 2024 dönemine ilişkin listede isminin açıklanmasına izin veren tek isim, Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Kanatlı Derbil oldu. Listede 96'ncı sırada yer alan Derbil'e menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleriyle 75 milyon 873 bin 916 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Erbil, 2020 yılına ilişkin listede de 53'üncü sırada yer almıştı. Böylece Erbil, 2020 ve 2024 yıllarına ilişkin listelerde isminin açıklanmasına izin veren tek kadın mükellef olarak öne çıktı.

Vergi (AA)Vergi (AA)

2023 YILI LİSTESİNDE İKİ KADIN MÜKELLEF İSMİNİ AÇIKLADI
Gelir İdaresinin açıkladığı listede, 2023 yılı için isminin açıklanmasına izin veren iki kadın mükellef yer aldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle listenin 5'inci sırasında öne çıktı.

Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter de kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle listenin 64'üncü sırasında yer buldu.

Vergi (AA)Vergi (AA)

2022 YILI LİSTESİNDE 4 KADIN VARDI
Kadın rekortmenler listesinde 2022 yılı için dikkati çeken isimlerden biri yine Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer aldı.

Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara da kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında listenin 17'nci sırasında yer alan isim oldu.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da listenin 65'inci sırasına yerleşmişti. Listede 90'ıncı sırada da Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle yer almıştı.

Gelir İdaresinin 2021 yılı rekortmenler listesinde, Kıraç 7'nci, Tara 15'inci ve Avukat Ferda Çelebi de 99'uncu sırada yer bulmuştu. Böylece, son 5 yılda vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında Kıraç üç, Derbil ve Tara ikişer kez yer aldı.

