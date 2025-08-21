PODCAST CANLI YAYIN

Ukrayna'ya Türkiye'den barış gücü gidecek mi? MSB açıkladı: "Önce ateşkes sağlanmalı"

MSB kaynakları, Ukrayna'ya barış gücü gönderilecek iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025'te "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştır. Bu anlaşma, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut iş birliğini hedeflemektedir.

Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir.

Bu kapsamda; Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesini ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığının talebi çerçevesinde başlatılan eğitim faaliyetleri devam etmektedir.

Diğer yandan, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Türkiye, Suriye'nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesini desteklemeye devam etmektedir.

İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, iş birliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir."

UKRAYNA'YA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLECEK Mİ?
Bakanlık kaynakları, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi ile ilgili basında yer alan iddialara yönelik sorular üzerine şunları söyledi:

"Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir.

Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır."

JAPONYA SAVUNMA BAKANININ ZİYARETİ
Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Japonya Savunma Bakanı ile bir araya gelmesine dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Bakanımızın misafiri olarak ülkemize gelen Japonya Savunma Bakanı Gen NAKATANI ile 19 Ağustos'ta ikili iş birliğinin ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin artırılması, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliklerinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Tarihi bağlara ve karşılıklı saygıya dayanan köklü bir dostluğa sahip olan Türkiye ve Japonya arasında samimi ve yapıcı bir atmosferde paylaşılan görüşler ve değerlendirmeler; iki ülke arasındaki askerî ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak, önümüzdeki dönemde savunma alanındaki diyalog ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek, halklarımızın yararına somut adımlar atılmasına vesile olacaktır."

