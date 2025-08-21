PODCAST CANLI YAYIN

Zelenskiy'den Putin'e "Güvenlik garantileri" şartı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti | Kremlin de şartını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse görüşeceğini açıkladı. Zelenskiy ayrıca görüşme adresi olarak Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'yı işaret etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunun ancak üst düzey görüşme gerektiren tüm konuların eksiksiz hazırlanması durumunda mümkün olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme şartını açıkladı.

ZELENSKİY'DEN TÜRKİYE ŞARTI

Zelenskiy, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.

Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" diye konuştu.

Zelenskiy Macaristan'ın Ukrayna'yı desteklemeye karşı çıkmasını gerekçe göstererek Budapeşte'de görüşmeyi ise hariç tutuyor.

LAVROV: PUTİN GÖRÜŞMEYE HAZIR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunun ancak üst düzey görüşme gerektiren tüm konuların eksiksiz hazırlanması durumunda mümkün olacağını söyledi.

Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov'un olası görüşme hakkındaki açıklaması belirsizdi. Uşakov, Zelenskiy ile Putin arasında birebir bir görüşmenin gerçekleşeceğini açıkça teyit etmedi. Uşakov, Putin ve Trump'ın, Ukrayna ve Rusya taraflarının doğrudan müzakerelere katılım düzeylerinin artırılması olasılığını ele alma olasılığını görüştüğünü söyledi.

Ancak Avrupalı liderler ve Batı basını, Uşakov'a ilişkin farklı bilgiler paylaşıyor. AFP'nin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Putin, ABD lideri Donald Trump'a Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İNGİLİZ BASINI "MACARİSTAN"I İŞARET ETTİ

Avrupalı liderler de benzer açıklamalar yapıyor. Reuters, Beyaz Saray'daki bir kaynağa dayanarak Zelenskiy ile Putin arasındaki görüşmenin Macaristan'da yapılabileceğini yazdı. Ancak Kremlin henüz buna onayını kamuoyuna açıklamadı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz daha önce Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarının önümüzdeki iki hafta içinde bir araya geleceğini söylemişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantının sonuçlarını aktardı. Stubb'a göre, ilk sonuç Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda "üretken bir diyalog" oldu. Başkan, tarafların derhal somut adımlar üzerinde çalışmaya başladığını belirtti. Stubb'a göre, Trump bu konuyu Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirdi ve Putin de kabul etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı, "İkili görüşme başarılı olursa, üçlü bir görüşme düzenlenecek" dedi.

