Zelenskiy'den Putin'e "Güvenlik garantileri" şartı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti | Kremlin de şartını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov'un olası görüşme hakkındaki açıklaması belirsizdi. Uşakov, Zelenskiy ile Putin arasında birebir bir görüşmenin gerçekleşeceğini açıkça teyit etmedi. Uşakov, Putin ve Trump'ın, Ukrayna ve Rusya taraflarının doğrudan müzakerelere katılım düzeylerinin artırılması olasılığını ele alma olasılığını görüştüğünü söyledi.

Ancak Avrupalı liderler ve Batı basını, Uşakov'a ilişkin farklı bilgiler paylaşıyor. AFP'nin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Putin, ABD lideri Donald Trump'a Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İNGİLİZ BASINI "MACARİSTAN"I İŞARET ETTİ

Avrupalı liderler de benzer açıklamalar yapıyor. Reuters, Beyaz Saray'daki bir kaynağa dayanarak Zelenskiy ile Putin arasındaki görüşmenin Macaristan'da yapılabileceğini yazdı. Ancak Kremlin henüz buna onayını kamuoyuna açıklamadı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz daha önce Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarının önümüzdeki iki hafta içinde bir araya geleceğini söylemişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantının sonuçlarını aktardı. Stubb'a göre, ilk sonuç Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda "üretken bir diyalog" oldu. Başkan, tarafların derhal somut adımlar üzerinde çalışmaya başladığını belirtti. Stubb'a göre, Trump bu konuyu Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirdi ve Putin de kabul etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı, "İkili görüşme başarılı olursa, üçlü bir görüşme düzenlenecek" dedi.