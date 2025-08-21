Zelenskiy'den Putin'e "Güvenlik garantileri" şartı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti | Kremlin de şartını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme şartını açıkladı.
ZELENSKİY'DEN TÜRKİYE ŞARTI
Zelenskiy, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.
Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" diye konuştu.
Zelenskiy Macaristan'ın Ukrayna'yı desteklemeye karşı çıkmasını gerekçe göstererek Budapeşte'de görüşmeyi ise hariç tutuyor.
LAVROV: PUTİN GÖRÜŞMEYE HAZIR
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunun ancak üst düzey görüşme gerektiren tüm konuların eksiksiz hazırlanması durumunda mümkün olacağını söyledi.