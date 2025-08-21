PODCAST CANLI YAYIN

Kolombiya'da helikoptere İHA saldırısı: 12 polis hayatını kaybetti

Kolombiya'da yaşanan İHA saldırısı sonrası düşen helikopterde 12 polis öldü, 5 polis yaralandı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, art arda yaşanan saldırılar sonrası bazı suç örgütlerini terör örgütü ilan edeceğini açıkladı.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında operasyon gerçekleştiren polis helikopteri, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya uğradıktan sonra düştü.

Olayda helikopterde bulunan 12 polis yaşamını yitirirken, 5 polis de yaralandı.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve güvenlik güçlerinin operasyonlarına devam ettiğini bildirdi.

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede artan şiddet olaylarına dikkat çekerek bazı silahlı grupları terör örgütü ilan edeceğini duyurdu.

