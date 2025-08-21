Kolombiya'da helikoptere İHA saldırısı: 12 polis hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında operasyon gerçekleştiren polis helikopteri, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya uğradıktan sonra düştü.
Olayda helikopterde bulunan 12 polis yaşamını yitirirken, 5 polis de yaralandı.
Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve güvenlik güçlerinin operasyonlarına devam ettiğini bildirdi.
Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede artan şiddet olaylarına dikkat çekerek bazı silahlı grupları terör örgütü ilan edeceğini duyurdu.