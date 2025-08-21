CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: "Biraz gözünüz doysun"

Muhittin Böcek (DHA) TANIKLAR VE DİJİTAL DELİLLER Paraların elden teslim edildiğini gören tanıkların yanı sıra, WhatsApp yazışmaları, FaceTime görüşmeleri ve telefon arama kayıtları savcılığa sunuldu. Bu belgeler soruşturma dosyasına delil olarak eklendi. PARA TRAFİĞİ KUYUMCULAR ÜZERİNDEN MASAK raporlarına göre, rüşvet paraları kuyumcular ve döviz büroları üzerinden "altın ticareti" veya "arsa satışı" gibi gösterilerek aklandı. Ancak yapılan incelemelerde, ortada gerçek bir ticaret olmadığı belirlendi. Milyonlarca liranın Böcek'in yakın akrabalarının hesaplarına geçtiği, bu paralarla lüks otomobiller ve taşınmazların satın alındığı saptandı.

Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun düğünü (Sosyal medya) LÜKS ARAÇLARLA AKLANDI Soruşturma dosyasında suçtan elde edilen gelirlerle alınan araçlar tek tek listelendi:

• Land Rover Velar (2024 model) – 7,3 milyon TL (Zuhal Böcek adına)

• Mercedes CLA 200 (2023 model) – 2,2 milyon TL (Yeğen Nurhak Ermiş adına) MASAK raporlarına göre bu araçların suç gelirleriyle alındığı, paraların izinin plaka değişiklikleri ve sahte ticaret gösterimleriyle gizlenmeye çalışıldığı kaydedildi. "BİRAZ GÖZÜNÜZ DOYSUN" Soruşturmada, Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu'na ait telefonda dikkat çeken notlar bulundu. Kerimoğlu'nun, Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e hitaben yazdığı satırlarda şu ifadeler yer aldı: "Çocuğu benden peydahlamadığın gibi nikahlı kocamın hesabını da bana soramazsın. Yeğenine de sana da yeni araba alındı, biraz gözünüz doysun, boşuna şantaj malzemesi arama. Açgözlülüğünüz, avamlığınız, kendinize göre uyanıklığınız için beni kullanmamanı öneririm."