CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: "Biraz gözünüz doysun"

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in havalimanında gözaltına alınan oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında, Böcek’in eşi Zuhal Böcek ile boşandığı eşi Zeynep Kerimoğlu arasındaki yazışmalara da ulaşıldı. Kerimoğlu’nun telefonunda bulunan, “Biraz gözünüz doysun” ifadeleri dikkat çekti. MASAK raporlarına göre, rüşvet paraları kuyumcular ve döviz büroları üzerinden “altın ticareti” veya “arsa satışı” gibi gösterilerek aklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MUHİTTİN BÖCEK'İN OĞLU TUTUKLANDI

Böcek, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın mahkemeye sunduğu tutuklama talebinde, Gökhan Böcek'in "tanıklar üzerinde baskı kurma ve delilleri karartma ihtimalinin güçlü olduğu" vurgulandı. MASAK raporları, banka hareketleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Böcek'in tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, Böcek'in eşi Zuhal Böcek ile boşandığı eşi Zeynep Kerimoğlu arasındaki yazışmalara da ulaşıldı. Kerimoğlu'nun telefonunda bulunan, "Biraz gözünüz doysun" ifadeleri dikkat çekti.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eşi Zuhal Böcek (DHA)Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eşi Zuhal Böcek (DHA)

BELEDİYE İHALELERİNDEN MİLYONLUK VURGUN

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Böcek'in belediye ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aldığı, bu paraları lüks araç ve gayrimenkul alımlarında kullandığı, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla aklamaya çalıştığı tespit edildi.

SEÇİM İÇİN PARA TALEBİ

Bir iş insanı, yerel seçimlerden önce Gökhan Böcek'in ofisine çağrıldığını ve kendisinden 25 milyon TL istendiğini, pazarlık sonucu 6 milyon TL gönderdiğini söyledi. Paranın, seçim kampanyasında kullanılan araçların giydirilmesinde harcandığı ve karşılığında sahte fatura düzenlendiği belirlendi.

Muhittin Böcek ve oğlu (DHA)Muhittin Böcek ve oğlu (DHA)

HAKEDİŞ KARŞILIĞINDA FATURA OYUNU

Aynı iş insanı, belediyeden hak ediş alabilmek için sahte faturalar kesmek zorunda bırakıldığını, bu belgeler karşılığında aynı gün içinde 46 milyon TL ödeme yapıldığını anlattı.

AİLEYE LÜKS DAİRE

İfadelerde, Böcek'in boşandığı eşine alınan dairenin parasını da iş insanlarına ödettiği ortaya çıktı. 30 milyon TL'lik ödeme, nakit olarak üç seferde gerçekleştirildi.

80 MİLYONLUK TALEP

Başka iş insanları ise, belediyeden alacaklarını tahsil edebilmek için Böcek'in kendilerinden 80 milyon TL istediğini, bu paranın döviz bürosu üzerinden gönderildiğini anlattı. Kısa süre sonra da 50 milyon TL'lik ek talep geldiği belirtildi.

Muhittin Böcek (DHA)Muhittin Böcek (DHA)

TANIKLAR VE DİJİTAL DELİLLER

Paraların elden teslim edildiğini gören tanıkların yanı sıra, WhatsApp yazışmaları, FaceTime görüşmeleri ve telefon arama kayıtları savcılığa sunuldu. Bu belgeler soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

PARA TRAFİĞİ KUYUMCULAR ÜZERİNDEN

MASAK raporlarına göre, rüşvet paraları kuyumcular ve döviz büroları üzerinden "altın ticareti" veya "arsa satışı" gibi gösterilerek aklandı. Ancak yapılan incelemelerde, ortada gerçek bir ticaret olmadığı belirlendi. Milyonlarca liranın Böcek'in yakın akrabalarının hesaplarına geçtiği, bu paralarla lüks otomobiller ve taşınmazların satın alındığı saptandı.

Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun düğünü (Sosyal medya)Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun düğünü (Sosyal medya)

LÜKS ARAÇLARLA AKLANDI

Soruşturma dosyasında suçtan elde edilen gelirlerle alınan araçlar tek tek listelendi:
• Land Rover Velar (2024 model) – 7,3 milyon TL (Zuhal Böcek adına)
• Mercedes CLA 200 (2023 model) – 2,2 milyon TL (Yeğen Nurhak Ermiş adına)

MASAK raporlarına göre bu araçların suç gelirleriyle alındığı, paraların izinin plaka değişiklikleri ve sahte ticaret gösterimleriyle gizlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

"BİRAZ GÖZÜNÜZ DOYSUN"

Soruşturmada, Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu'na ait telefonda dikkat çeken notlar bulundu. Kerimoğlu'nun, Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e hitaben yazdığı satırlarda şu ifadeler yer aldı:

"Çocuğu benden peydahlamadığın gibi nikahlı kocamın hesabını da bana soramazsın. Yeğenine de sana da yeni araba alındı, biraz gözünüz doysun, boşuna şantaj malzemesi arama. Açgözlülüğünüz, avamlığınız, kendinize göre uyanıklığınız için beni kullanmamanı öneririm."

Muhittin Böcek ve oğlu (DHA)Muhittin Böcek ve oğlu (DHA)

SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

12 Ağustos'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

195 MİLYONLUK RÜŞVET AĞI

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer almış, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürülmüştü.

Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girmişti.

DÖVİZ BÜROSU VE 2 KUYUMCUYA KAYYUM ATANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınmıştı.

