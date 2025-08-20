PODCAST CANLI YAYIN

Muhittin Böcek’in oğlu gözaltında: Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Gökhan Böcek, yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanırken, oğlu hakkında “195 milyon lira rüşvet” iddiasıyla soruşturma sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alanların Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Gözaltına alınan ABB Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı. Bir süredir yurt dışında olan ve dün Türkiye'ye dönen Mustafa Gökhan Böcek, polis ekipleri tarafından havalimanında gözaltına alındı. Emniyette sorgusuna başlandı.

