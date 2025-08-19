PODCAST CANLI YAYIN

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Başkan Erdoğan'a Ukrayna-Rusya telefonu: Türkiye'nin rolü kritik!

NATO Genel Sekreteri Rutte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (AA)Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (AA)

Başkan Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar.

Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

