Kıvanç Tatlıtuğ kayıp arkadaşı için çağrı yaptı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Yakın arkadaşı için daha önce de yardım çağrısında bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir paylaşım daha geldi ve 4 bölgeyi işaret etti. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 4 bölgeye dikkat çektiği paylaşımında "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var aramalara devam eden Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti, drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" dedi.