Çin robot anne üretiyor!

Çin'den gelen habere göre, insansı robot, fetüse 'bağırsak' yoluyla besin sağlayacak yapay bir rahime sahip olacak. Prototipin gelecek yıl hazır olması ve fiyatının 100.000 yuan (yaklaşık 12.000 euro) civarında olması bekleniyor. Proje, Kaiwa Technology'nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng tarafından yönetiliyor.



Bunun sadece bir kuluçka makinesi olmadığını, aynı zamanda hamilelik ve doğumun tüm sürecini taklit edebilen bir robot olduğunu vurguluyor.



Haber, Çin sosyal medyasında tepkilere yol açtı. Eleştirmenler, bu tür bir teknolojinin anne ve çocuk arasındaki doğal bağı bozabileceği ve yumurtaların kökeni hakkında sorulara yol açabileceği konusunda uyarıyor.



Çinli bilim insanları, daha önce "biyotorba" adı verilen bir yöntem kullanarak prematüre kuzuları haftalarca canlı tutmuştu, ancak bu yöntem yalnızca bir kuluçka makinesi görevi görse de, yeni robot gebeliği döllenme anından doğuma kadar taşımayı hedefliyor. Çin, ayrıca ülkede son yıllarda artan kısırlığın önüne geçmeyi de hedefliyor.