Taze Antep fıstığı 500 TL

Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başlarken, taze fıstıklar da tezgahlardaki yerini aldı. İlk mahsul 'ben' diye tabir edilen Antep fıstığı 500 liradan satışa sunuldu. Kilo fiyatı 500-550 lira arasında değişirken, hasadın ilk günlerinde 650 liraya kadar satılan fıstık, şu anda 500 liradan alıcı buluyor. Taze fıstık satan esnaf Engin Korkmaz, fiyatların en fazla 450 liraya kadar düşebileceğini belirtti.