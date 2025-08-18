PODCAST CANLI YAYIN

Taksici silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Taksici Sefer Kaya, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre Sefer Kaya, kullandığı 34 TBC 07 plakalı taksi ile Selanik Bulvarı üzerine geldiği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından taksi şoförü Sefer Kaya kanlar içinde kalırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sefer Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meslektaşlarının ölüm haberini alan taksiciler, hastaneye akın etti. Hastane bahçesinde toplanan taksiciler, bir süre sonra konvoy halinde olayın gerçekleştiği yere gitti. Polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı. Öldürülen Sefer Kaya'nın taksicilik yapan ağabeyi Sinan Kaya, "Biz kefenimizle evimizden çıkıyoruz. Çok şey istemiyoruz. Biz evden kefenimizle çıkmak zorunda değiliz. Ne oldu? Arkada iki yetim kaldı. Emek veriyoruz. Birisi çıkıyor karşımıza silahı, namluyu doğrultuyor. Mesele para değil aslında. Giden bir can oldu. Ben de anlamıyorum. Dün akşam önünü kesmişler, gasp etmek istemişler" şeklinde konuştu.

