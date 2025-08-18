PODCAST CANLI YAYIN

Hem malından hem canından olacaktı

Üsküdar’da hırsızla boğuşurken ısırılan esnaf, ölümcül enfeksiyon nedeniyle kolunu kaybetme tehlikesi yaşadı; 90 saatlik tedaviyle kurtulan vaka tıp literatürüne giriyor.

Giriş Tarihi:
Hem malından hem canından olacaktı

İstanbul Üsküdar'da yok artık dedirten bir olay yaşandı. Esnaf N.U. (60), dükkanına giren hırsızlarla boğuştu. Hırsızlardan birinin elini ısırması sonucu ölümcül bir enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon nedeniyle kolu kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan talihsiz adam, 90 saatlik yoğun hiperbarik oksijen tedavisi sayesinde kolunu kaybetmekten son anda kurtuldu. Tıp literatürüne girmeye hazırlanan vaka, insan ısırığının ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Yaşadıklarını anlatan N.U., "Hırsız elimi ısırınca kolumda güç kaybı oluştu. Hastaneye yattıktan sonra çok yoğun bir bakteri olduğunu söylediler. 60 yaşındayım, ilk defa insan ısırığının böyle bir şeye yol açabildiğini burada öğrendim" dedi. Dr. Yavuz Aslan, "Meslek hayatında ilk kez bu kadar şiddetli bir insan ısırığı vakasıyla karşılatım. Bu vaka bizim için de şaşırtıcı oldu ve tıp literatürüne girmeye hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay'a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Türk Telekom
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos
Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç'tan babası İnan Kıraç'la yeni paylaşım! "Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik"
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefes kesen anlar: Risk aldı, "4x100 karışık bayrak yarışı" sorusunda doğru cevabı verdi mi?
Çalışana psikolojik test için rıza şartı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ankara'da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni'nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
Messi'nin yakın korumasının maaşı dudak uçuklatıyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: "İşletmecilerimizin kullanımına açılacak"
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden