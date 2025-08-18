Hem malından hem canından olacaktı

İstanbul Üsküdar'da yok artık dedirten bir olay yaşandı. Esnaf N.U. (60), dükkanına giren hırsızlarla boğuştu. Hırsızlardan birinin elini ısırması sonucu ölümcül bir enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon nedeniyle kolu kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan talihsiz adam, 90 saatlik yoğun hiperbarik oksijen tedavisi sayesinde kolunu kaybetmekten son anda kurtuldu. Tıp literatürüne girmeye hazırlanan vaka, insan ısırığının ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Yaşadıklarını anlatan N.U., "Hırsız elimi ısırınca kolumda güç kaybı oluştu. Hastaneye yattıktan sonra çok yoğun bir bakteri olduğunu söylediler. 60 yaşındayım, ilk defa insan ısırığının böyle bir şeye yol açabildiğini burada öğrendim" dedi. Dr. Yavuz Aslan, "Meslek hayatında ilk kez bu kadar şiddetli bir insan ısırığı vakasıyla karşılatım. Bu vaka bizim için de şaşırtıcı oldu ve tıp literatürüne girmeye hazırlanıyor" şeklinde konuştu.