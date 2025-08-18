PODCAST CANLI YAYIN

Adana'daki orman yangını ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altında

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde Üçtepe Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda personelle müdahale edildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangından görüntülerYangından görüntüler

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Üçtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.57'de meydana gelen yangında Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca müdahalesi sürdü. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın uzun çalışmaların ardından söndürüldüYangın uzun çalışmaların ardından söndürüldü

6 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLDİ

İmamoğlu ilçesinde yangın çıkan ormanlık alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel yönlendirilmişti. İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmış, dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etmişti.

