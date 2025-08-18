Adana'daki orman yangını ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altında

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Üçtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.57'de meydana gelen yangında Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca müdahalesi sürdü. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
6 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLDİ
İmamoğlu ilçesinde yangın çıkan ormanlık alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel yönlendirilmişti. İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmış, dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etmişti.