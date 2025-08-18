Adana'daki orman yangını ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altında

Adana 'nın İmamoğlu ilçesinde dün çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın uzun çalışmaların ardından söndürüldü

6 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLDİ

İmamoğlu ilçesinde yangın çıkan ormanlık alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel yönlendirilmişti. İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmış, dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etmişti.