PODCAST CANLI YAYIN

Yapay et iddialarına net cevap! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İklim Kanunu’nda ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İklim Kanunu'nu öne sürerek 'Türkiye’de yapay et üretilecek' iddialarıyla besicilerden ucuz fiyaha hayvan almak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunarak, “İklim Kanunu’nda yapay et ile ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır” dedi.

Giriş Tarihi:
Yapay et iddialarına net cevap! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İklim Kanunu’nda ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yapay et iddialarını net bir dille yalanladı.

Ekran görüntüsü.Ekran görüntüsü.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim Kanunu'nu öne sürüp dolandırıcılık yapanlara dikkat! Son günlerde İKLİM KANUNU üzerinden tamamen asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Bunların başında 'Türkiye'de yapay et üretilecek' ve 'Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor' yalanları geliyor. Buradan bir kez daha açık ve net söylüyorum: İklim Kanunu'nda yapay et ile ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır. Diğer taraftan, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ediyoruz. SAT1 serotipine karşı geliştirdiğimiz 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettik. Aşı üretimimiz ve aşılamalarımız devam ediyor. Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlıyoruz. Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da 'Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın' diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir" dedi.

"ÜRETİCİMİZİN ALIN TERİNİN, EMEĞİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Üretici ve vatandaşları aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yumaklı, "Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza 'Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın' diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz. Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız. Son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdik. Açıkladığımız Hayvancılık Yol Haritamızla genç ve kadın üreticilerimizi ve küçük aile işletmelerini öncelikli olarak destekliyoruz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum: Hayvancılıkla ilgili en doğru bilgiye Türkiye'nin her il ve ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere, kulaktan dolma söylentilere itibar etmeyiniz. Ayrıca bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunuz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hiç tereddüt etmeden adli mercilere şikâyet ediniz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticimizin hakkını, vatandaşımızın güvenini korumak için, hem sahada hem de hukuk önünde gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de zamanla yarış! Gelibolu'daki yangın Eceabat'a sıçradı! 57. Alay'a girişler yasak | 7 köy tahliye edildi
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI
Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustos'ta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ankara'da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni'nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: "İşletmecilerimizin kullanımına açılacak"
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Hakem kıyağıyla da olmuyor"
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass'ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti