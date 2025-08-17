PODCAST CANLI YAYIN

Orman Genel Müdürlüğü'nden ağaçlandırma rehberi: "Yanan ormanlar nasıl yeniden hayat bulur?"

Orman Genel Müdürlüğü, son günlerde artan orman yangınları sebebiyle vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için doğru ormanlaştırma ve ağaç dikimi hakkında önemli bilgiler verdi. Yapılan açıklamada; yanlış ağaçlandırma faaliyetlerinin bir sonucu olarak, verilen büyük emeklerin ileride boşa gideceği uyarısı yapılırken, izlenecek yöntemler 5 başlık halinde sıralandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), son dönemde artan orman yangınları nedeniyle, doğru ve bilinçli ağaçlandırma hakkında bilgiler verdi.

Sosyal medya paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde;

Yanan Ormanlar Nasıl Yeniden Hayat Bulur?

Orman yangınlarının ardından yapılacak her çalışma, bilimsel planlama ve teknik bilgi ışığında yürütülür. Yanlış zamanda veya hatalı yöntemle yapılan ağaçlandırma, yıllar sürecek emeğin boşa gitmesine neden olabilir. 186 yıllık tecrübeye sahip kurumumuz, orman mühendislerimizin bilgi birikimiyle yanan alanlarımızı, daha önce olduğu gibi, en verimli şekilde yeniden ormanlaştıracaktır.

1) Önce Etüt ve Planlama

Yangın sonrası ilk adım; orman tipi, toprak yapısı, iklim koşulları ve mevcut tohum stoğu hakkında detaylı inceleme yapmaktır. Bu verilerle, hangi ağaçlandırma yönteminin uygulanacağı belirlenir.

2) Doğanın Kendi Gücünü Kullanmak

Kızılçam ormanlarında, toprakta yeterli tohum varsa doğal gençleştirme tercih edilir. Çünkü Kızılçam, bu toprakların bir mucizesidir. Yangın sonrası, toprakta bulunan kozalaklar yüksek ısıyla incelerek açılır ve ilk yağmurda filizlenir. Doğal gençleştirmede yanmış ağaçlar temizlenir, dallar toprağa serilir, hafif toprak işlemesi yapılır. Böylece sonbaharda binlerce fidan kendiliğinden sürgün verir. Makilik alanlarda ise köklerden sürgün verme yöntemiyle doğa kendi onarımını başlatır.

3) Fidan Dikimi

Doğal gençleştirme yeterli değilse veya tohum stoku yetersizse, yerel türlerden üretilmiş fidanlarla ağaçlandırma yapılır.

4) Yerel Tür Seçimi

Her fidan her bölgede gelişmez. Bölgenin iklimine, toprağına ve rakımına uyumlu, yöreye özgü genetik özellikte fidanlar kullanılır. Bu sayede sulama ve bakım ihtiyacı en aza iner, orman uzun ömürlü olur. Örneğin, Antalya'da yetişen bir fidanı İzmir'de dikmek başarı oranını düşürür. Bu nedenle, her bölgede kendi koşullarına uygun fidan yetiştiren fidanlıklarımız bulunmaktadır.

5) Yangına Dirençli Türler

Bölgenin ekolojik yapısına uygun, yangına dayanıklı ve dirençli türler, ağaçlandırma planlarında öncelikli olarak yer alır.

Önemli Hatırlatma: Zeytin, badem ve benzeri meyveli türlerle tek başına orman oluşturulamaz. Bu türlerin su, gübre ve bakım ihtiyacı fazladır; erozyon önleme ve oksijen üretme gibi ekosistem hizmetleri sınırlıdır. Gelir Getirici Tür Eylem Planlarımız kapsamında; zeytin, badem, ceviz gibi türler, orman köylerimizin ekonomisine destek olması amacıyla belirlenen alanlarda dikilmektedir.

Yasal Çerçeve: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 169'uncu maddesi uyarınca; yanan orman alanları yeniden ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz.

Orman Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Farkında olmadan büyük afetlere yol açmayalımOrman Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Farkında olmadan büyük afetlere yol açmayalım
Orman Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı: "Farkında olmadan büyük afetlere yol açmayalım"

