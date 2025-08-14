Orman Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı: "Farkında olmadan büyük afetlere yol açmayalım"

PODCAST CANLI YAYIN

Orman Genel Müdürlüğü, son günlerde artan orman yangınları kapsamında çıkan haberleri ve sosyal medya yorumlarını dikkate alarak, yangınların önlenmesi amacıyla bir bilinçlendirme metni paylaştı. Açıklamada küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceğinin altı çizilirken, doğru bilinen yanlışlara ve gerçeklere vurgu yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), son dönemde artan orman yangınları konusunda, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

VATANDAŞLARA TEDBİR DAVETİ

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; yangın nedir? nasıl başlar? sorularına cevaplar getirildi. Yangınların genel olarak dikkatsizlik ve ihmal gibi sebeplerle çıktığının dile getirildiği açıklamada, tüm vatandaşlarımızın yangınları azaltmak için daha hassas olmaları istenirken, bu durumun millet olarak kendi elimizde olduğu vurgusu yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sigara izmariti yangına neden olmaz", "Cam şişe ormanı tutuşturur mu?", "Eskiden bu kadar yangın çıkmıyordu" gibi yorumları sosyal medyada sıkça görüyoruz.

Peki yangın nedir, nasıl başlar? Gelin gerçeği öğrenelim.

Yangın Üçgeni: Yangın oluşması için ısı, oksijen ve yanıcı madde gerekir. Bu üç unsur bir araya geldiğinde yanma başlar.

30–30–30 Kuralı: Sıcaklık 30°C'yi aştığında, nem %30'un altına indiğinde ve rüzgâr 30 km/s'yi bulduğunda yangın için kritik koşullar oluşur. Bu durumda yangın, küçük bir nedene bakar.

Sigara izmariti: Kuru otlar 300–400°C'de tutuşur. Sigara izmaritinin ucu ise 500–600°C'dir. Rüzgârla birlikte bu sıcaklık daha da artar ve yangın başlatmaya fazlasıyla yeterlidir.

Cam ve plastik şişeler: Güneş ışığını mercek gibi odaklayarak 200–300°C, hava sıcaklığı yüksekse daha da yüksek derecelerde ısı üretebilir. Bu, kuru otların tutuşma sıcaklığına oldukça yakındır ve yangına sebep olabilir.

Unutmayın: Doğaya çöp, atık, cam şişe veya sigara izmariti atmak, farkında olmadan bir afete neden olabilir.

Gerçekler:
•Her yıl 3.000–4.000 arası orman yangını çıkıyor.
•Bu yıl ekstrem hava koşulları nedeniyle yangın sayısı 5.000'in üzerine çıktı.
•Yangınların büyük kısmı ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik veya kasıt sonucu çıkıyor.

Sadece bizde değil…
Tüm dünyada hem yangın sayısı hem de yanan alan miktarı her yıl artış gösteriyor. İklim değişikliği, aşırı sıcaklıklar ve insan kaynaklı ihmal, bu artışın en büyük nedenleri arasında.

Bu yangınları önlemek millet olarak elimizde. Yangına #SebepOlma, vatanımızı birlikte koruyalım.

