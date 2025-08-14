Orman Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı: "Farkında olmadan büyük afetlere yol açmayalım"

OGM 'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; yangın nedir? nasıl başlar? sorularına cevaplar getirildi. Yangınların genel olarak dikkatsizlik ve ihmal gibi sebeplerle çıktığının dile getirildiği açıklamada, tüm vatandaşlarımızın yangınları azaltmak için daha hassas olmaları istenirken, bu durumun millet olarak kendi elimizde olduğu vurgusu yapıldı.

Yangınlarla mücadele

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sigara izmariti yangına neden olmaz", "Cam şişe ormanı tutuşturur mu?", "Eskiden bu kadar yangın çıkmıyordu" gibi yorumları sosyal medyada sıkça görüyoruz.

Peki yangın nedir, nasıl başlar? Gelin gerçeği öğrenelim.

Yangın Üçgeni: Yangın oluşması için ısı, oksijen ve yanıcı madde gerekir. Bu üç unsur bir araya geldiğinde yanma başlar.

30–30–30 Kuralı: Sıcaklık 30°C'yi aştığında, nem %30'un altına indiğinde ve rüzgâr 30 km/s'yi bulduğunda yangın için kritik koşullar oluşur. Bu durumda yangın, küçük bir nedene bakar.

Sigara izmariti: Kuru otlar 300–400°C'de tutuşur. Sigara izmaritinin ucu ise 500–600°C'dir. Rüzgârla birlikte bu sıcaklık daha da artar ve yangın başlatmaya fazlasıyla yeterlidir.

Cam ve plastik şişeler: Güneş ışığını mercek gibi odaklayarak 200–300°C, hava sıcaklığı yüksekse daha da yüksek derecelerde ısı üretebilir. Bu, kuru otların tutuşma sıcaklığına oldukça yakındır ve yangına sebep olabilir.