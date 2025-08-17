PODCAST CANLI YAYIN

23 yılda 6 trilyonu aşkın yatırım! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan TOKİ eliyle depreme karşı dayanıklı şehirler

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala hafızalarda. Yaşanan büyük kaybın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı, şehirleri depreme dirençli hale getirmek için kollarını sıvadı. Bakanlıktan elde edilen bilgilere göre son 23 yılda toplan 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
23 yılda 6 trilyonu aşkın yatırım! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan TOKİ eliyle depreme karşı dayanıklı şehirler

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından geçen 26 yılda, afet risklerini azaltmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları ülke genelinde hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla yüz binlerce yeni konut hayata geçirildi. Sosyal donatı alanlarıyla desteklenen bu projeler, güvenli yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağladı.

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında devam eden projeler kapsamında milyonlarca bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Kira yardımı, proje, kamulaştırma, hizmet alımı ve faiz desteği gibi uygulamalarla, hem deprem riski taşıyan bölgelerdeki yapı stokunun yenilenmesi hem de modern şehircilik standartlarının hayata geçirilmesi hedeflendi.

Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustosta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikatYeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustosta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat

TOKİ ELİYLE DEPREME DAYANIKLI ŞEHİRLER OLUŞTURULDU

Bakanlık, son 23 yılda çevre ve şehircilik alanında toplam 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin lira yatırım yaptı.

TOKİ, Türkiye genelinde depreme dayanıklı 1 milyon 292 bin 270 konut üretti, 63 bin 596 sosyal donatı hizmete açıldı. Halen 396 bin 686 konutun inşası ise sürüyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının koordinasyonunda, 291 riskli alan ve 1063 rezerv yapı alanında faaliyetler devam ediyor. 2012'den bu yana yaklaşık 2 milyon 317 bin bağımsız birim de dönüşüm kapsamına alındı.

Projeler çerçevesinde kira yardımı, proje, kamulaştırma, hizmet alımı ve faiz desteği için bugüne kadar yaklaşık 187 milyar liralık kaynak kullanıldı.

KONUT STOKUNUN YENİLENMESİNDE İSTANBUL'A AĞIRLIK VERİLDİ

Türkiye genelinde konut stokunun yenilenmesi kapsamında TOKİ tarafından geliştirilen projelerde İstanbul'a ağırlık verildi.

Bu kapsamda 2012'den bu yana İstanbul'da 923 bin bölümün dönüşümü tamamlandı, 208 bin 915 bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor.

17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı

50 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul'da 6 bin 305, 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında 10 bin 820, 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında ise İstanbul'a 50 bin 210 konut kontenjanı sağlandı.

Öte yandan, TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar İstanbul'da toplam 155 bin 663 konut projelendirildi. Bu konutların 88 bin 213'ü tamamlanıp teslim edildi.

Asrın felaketinin ardından 11 ilde yürütülen çalışmalar nedeniyle inşa süreci uzayan 67 bin 450 konutun büyük bölümü de tamamlanma aşamasına ulaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustos'ta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Karamürsel'de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı | 57. Alay ve Conkbayırı'na girişler yasak
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Hakem kıyağıyla da olmuyor"
Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"
Domuz eti satmanın Batı'da ağır yaptırımları var! Takvim'in ifşa ettiği "Bifet" sonrası gündem oldu: Hapis cezası, milyonlarca euro para cezası...
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara'da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass'ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler