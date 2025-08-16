17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde düzenlenen tören, saat 03.02'de çelenk sunumu, saygı duruşu ve dualarla başladı. Tören öncesinde camilerden sela okundu, felakette yaşamını yitirenler bir kez daha rahmetle anıldı.

26 yıldır dinmeyen acı (İHA)

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Devlet hem afet öncesi hem sonrası çözümler peşinde" diyerek AFAD'ın kurulması ve İl Risk Azaltma Planları (İRAP) gibi atılımları aktardı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise "Acımız taze, ama dönüşüm hızla ilerliyor" mesajı verdi. Tören, GESOTİM arama kurtarma kursiyerlerine sertifika sunumu ve Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle son buldu.

YALOVA'DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Yalova'daki anma, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Deprem Anıtı'na yapılan sessiz yürüyüşle başladı. Vali Hülya Kaya, milletvekilleri ve yerel yöneticilerin de katıldığı törende Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 03.02'de sela okunarak Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı.

Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde şehitler için sela okundu (AA)

Arama kurtarma çalışmalarına yer verilen sinevizyon gösteriminin ardından "03.02 ve 45 Saniye" temalı salonlar gezildi. Deprem anısına hazırlanan mermer bloklara karanfiller bırakıldı ve anı defteri imzalandı.

AFET YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Törenlerde öne çıkan ortak mesaj, Marmara Depremi'nden alınan derslerin hayata geçirilmiş olmasıydı. AFAD'ın kurulması, afet yönetiminde devletin yeniden yapılanması ve yaklaşık 3,3 milyon konutun dönüşümü gibi önemli adımlar vurgulandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "Hedefimiz 100 bin arama kurtarma ekibi" açıklamasıyla sürecin bitmediğini, hazırlığın afetten çok önce başlaması gerektiğini vurguladı. AK Parti temsilcileri ise şehirlerin "afete dirençli, yaşanabilir ve iklim dostu" hale getirilmesi için kararlılığı dile getirdi.