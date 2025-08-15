İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade'den A Haber'de nükleer müzakere açıklaması: "Türkiye'ye güveniyoruz"

TÜRKİYE'NİN BU MÜZAKERELERDEKİ ROLÜ Bu tur görüşmeleri Türkiye'de yapmaya karar vermiş olmamız bile Türkiye'nin ne derece güvenilecek bir yer olduğunu düşündüğümüzü ve dost ülke Türkiye'nin ve Türkiye hükümetinin bunu organize edebileceğini ve bu önemli görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini gösteriyor. Gelecekte ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin bu tür önemli görüşmelere ev sahipliği yapacağına güvenebileceğimizi düşünüyoruz.

İşte Hatibzade'nin yaptığı açıklamalar: İstanbul 'daydık ve sanırım samimi ve dostane görüşmeler yaptık. Aynı zamanda karşılıklı kaygı ve ilgi duyduğumuz konular hakkında çok doğrudan görüşmeler yaptığımızı söyleyebilirim. Türkiye hükümetine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı'na ve ikili ilişkilerimize ne derece önem verdiğimizi gösteren bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Aynı zamanda Türkiye'yi bu tür önemli görüşmeler için ne kadar uygun bir yer olarak gördüğümüzü de gösteriyor. Tabii ki devam etmeye karar verdik. Muhtemelen bildiğiniz gibi İran'ın nükleer anlaşması olarak bilinen JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), ABD'nin JCPOA'dan çekilmesinin ardından uzun yıllardır baskı altında olan bir anlaşmadır. Biliyorsunuz ki İran, KOEP'ten çekilmemesi halinde bunu yapacaklarına dair söz veren Avrupalıların olası tazminatı karşılığında bir yıllık stratejik sabır gösterdi. Biz de bu stratejik sabrı uygulamaya karar verdik. Ne yazık ki Avrupalılar anlamlı bir şey yapamadılar. Aslında ABD'nin KOEP'ten yasadışı bir şekilde tek taraflı olarak çekilmesini telafi etmek için yeterli iradeye sahip değillerdi. Daha sonra İran elbette JCPOA kapsamındaki taahhütlerini azaltarak bir denge kurmaya karar verdi. Şimdi bu görüşmeler devam edecek. Devam etmeye karar verdik ve bunu yapacağız. Ancak kimsenin bunu suistimal etmemesi ve dış politika alet çantasında bir araç olarak kullanmaması için dikkatli ve uyanık olmalıyız. Avrupalıların, eğer amaç iki taraf arasında anlamlı bir anlayışa ulaşmaksa, her şeyin mümkün olduğunu anlamalarını umuyoruz.

İstanbul'daki nükleer müzakereler (AA)

İSRAİL'İN SALDIRILARI VE NÜKLEER TESİSLERLE İLGİLİ MEVCUT DURUM

İsrail ülkemize karşı bir saldırı başlattı. Ülkem saldırı altındaydı ama sadece İsrail tarafından değil. İsrailliler ve Amerikalılar tarafından çok koordineli bir saldırı ve saldırganlıktı. Aslında İsrail İran'ı terörize etmeye başladığında biz müzakerelerin ortasındaydık ve görevde olmayan komutanlarımıza gece yarısı, aileleriyle birlikteyken suikast düzenlediler. Hatta bu komutanların komşularını ve yaşadıkları yerleri de hedef aldılar. Yani asıl amaç sadece bahsettiğiniz nükleer tesisler değildi, aynı zamanda üst düzey komutanlarımıza da suikast düzenlemek istediler. Elbette nükleer tesislere saldırmak uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir, belki de uluslararası hukukun en kötü ihlalidir çünkü tüm nükleer tesislerimiz BM güvencesi ve IAEA'nın sürekli denetimi altındaydı. Hepsi ilan edilmiş tesislerdi ve yerlerinde duruyorlardı.

Makineler orada kuruluydu ve gerçekten çalışıyorlardı. Dolayısıyla Amerikalılar ve İsrail'in yaptığı şey uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve sorumlu uluslararası makamlar tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. İran bu konuyu kesinlikle takip edecektir. Ancak önemli olan İran'ın barışçıl nükleer haklarını savunmaya hazır olmasıdır. İran kaynaklarının ve enerjisinin büyük bir kısmını bu barışçıl programa ayırmıştır ve İran'ı bundan mahrum bırakamazlar. Dolayısıyla, nükleer sahalarımıza ve tesislerimize saldırmış olsalar da, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlere yönelik iradesini ortadan kaldıramadılar ve bu irade sonsuza kadar devam edecektir.

ABD VE İRAN ARASINDA MÜZAKERELER GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Bence Başkan Trump'ın temel kaygısı İran'ın barışçıl nükleer programının sonsuza kadar barışçıl kalmasını sağlamaksa, kendi halkını dinlemeliydi. Muhtemelen bildiğiniz gibi kamuoyuna ve Başkan'a rapor vermekten sorumlu olan tüm Amerikalı yetkililer saldırı başlamadan önce İran'ın nükleer programının barışçıl amaçlar dışında olduğuna dair ellerinde hiçbir kanıt olmadığını açıkça ifade ettiler. Dolayısıyla Başkan Trump'ın temel kaygısı bu olsaydı, bir seçenek olarak müzakereler olurdu diye düşünüyorum. Bunun yerine yaptığı şey, nükleer tesislerimize saldırmak ve bombalamak oldu daha önce de belirttiğim gibi BM denetimi ve BM güvencesi altındaki barışçıl nükleer tesislere.

Eğer gerçek niyet İran'ın nükleer faaliyetlerinin sonsuza kadar barışçıl kalmasını sağlamaksa, İran her zaman hazırdı ve hazır olmaya devam edecektir. İran, UAEK ve üyesi olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması çerçevesinde hareket edeceğine dair sorumlu kurum ve mercilere her türlü güvenceyi vermeye hazırdı ve hazırdır. Ancak bu Amerikalılar için İran'ı barışçıl nükleer haklarından mahrum bırakmak için bir bahane ise, bunu başarma şansları yoktur. Önceki tur görüşmelere başladığımızda İran ve ABD arasında güven yoktu ancak saldırıdan sonra sahada pek çok şeyin değiştiğini söyleyebilirim.

Saldırıdan sonra İran ile UAEK arasındaki ilişki, İran ile Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması arasındaki ilişki ve İran ile ABD arasındaki durum değişti; öyle ki sadece güven kalmadı, aynı zamanda müzakerelere başlamak istediklerini iddia eden Amerikalıların gerçek niyetleri konusunda İran'ın şüpheci olması için pek çok neden var. Çelişkili mesajlar veriyorlar: yeni bir görüşme turuna hazır olduklarını söylüyorlar ama bunu yeni bir saldırı için bahane olarak kullanmadıklarından ya da bu görüşmeleri diplomasinin kendisini tüketmek için kötüye kullanmadıklarından emin olmalıyız. Biz müzakere ederken onların da sonuç odaklı bir müzakereye bağlı olduklarından emin olmalıyız ki bu da anlamlı bir müzakerenin başlayabilmesi için elzemdir. Ayrıca İran ve ABD arasında müzakere anlamında bir şey olursa bunun "silahlı bir müzakere" olacağını herkesin bilmesi de çok önemlidir. İran, Amerikalıların bir zamanlar biz müzakerelerin ortasındayken İran'a saldırdığı gerçeğini görmezden gelemez. Parmaklarımız tetikte, uyanık ve dikkatliyiz çünkü karşı tarafın müzakereye gerçekten bağlı bir taraf olduğuna güvenemeyiz.