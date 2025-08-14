PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü! Gündem: Rusya-Ukrayna ve ABD!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rutte'nin talebi üzerine yapılan görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşme ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter'in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İSTANBUL MÜZAKERELERİ
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.

RUSYA-ABD TEMASI
Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska Zirvesi öncesi Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan da Türkiye'nin Alaska'da yapılacak görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti.

