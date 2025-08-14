Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü! Gündem: Rusya-Ukrayna ve ABD!

Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter'in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mark Rutte ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Arşiv)

İSTANBUL MÜZAKERELERİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.