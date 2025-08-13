Başkan Erdoğan-Kavelashvili görüşmesi sonrası dikkat çeken gelişme! Kırmızı bültenle aranan 12 şahıs Türkiye'ye iade edilecek

Türkiye ve Gürcistan İçişleri Bakanlıkları tarafından ortak yürütülen operasyonlar sonucu, kırmızı bültenle aranan 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak başkent Tiflis 'te Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi.

İki ülkenin ilgili bakanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'nin aradığı 12 Türk vatandaşının gözaltına alındığını kaydeden Dondoladze, şu ifadeleri kullandı: "Son 24 saat içerisinde Gürcistan genelinde yürütülen polis operasyonu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Türk meslektaşlarımızla birlikte yürütülen operasyonel tedbirleri ve soruşturma çalışmaları sonucu, Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Türk kolluk kuvvetleri tarafından aranan 12 kişiyi gözaltına aldı."

Toplantıda gelişmeler hakkında bilgi verildi (AA)

İADE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Dondoladze, Türkiye'nin son 5 yıldır aradığı kişilerden 8'inin, uluslararası arama başlatılmadan önce Gürcistan'a girdiğini, 4'ünün ise yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığını aktardı. Gözaltına alınanların, çocuk da olmak üzere "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürme girişimi", "soygun", "sağlığa kasten ağır zarar verme", "organize suç örgütü kurma ve örgüte üye olma", "gasp", "hırsızlık", "yasa dışı olarak silah satın almak ve taşıması", "uyuşturucu suçları", "belgede sahtecilik", "yatırım dolandırıcılığı" suçlamalarıyla arandığını aktaran Dondoladze, bu şahısların Türkiye'ye iade edilmesi süreci için gereken çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

İŞBİRLİĞİMİZ UZUN ZAMANDIR SÜRÜYOR

Dondoladze, operasyonun hazırlık süreci ve gerçekleştirilmesinde sağladığı desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına teşekkür etti. Dondoladze konuşmasında, uzun yıllar boyunca Türkiye ile yakın işbirliği yürüttüklerini ifade etti. Basın toplantısında konuşan Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkilisi de Gürcistan tarafına işbirliği için teşekkür ettiklerini ifade etti.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Başkan Erdoğan, dün Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yle Ankara'da ortak basın toplantısı düzenlemişti. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gelişmesi için önemli adımların atılacağının aktarıldığı basın toplantısında, özellikle ticari hedefler ön plana çıkarılmıştı. Bu ikili buluşmanın ardından somut gelişmeler bugün yapılan operasyonlarla kendini göstermiş oldu.