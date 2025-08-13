Türkiye-Gürcistan ticaretinde yeni hedef: 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil'yi resmi törenle karşıladı. Ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki yeni ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirtti.

İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

''Türkiye ve Gürcistan iki stratejik ortaktır" diyen Erdoğan, "3 milyar dolar ticaret hedefini tutturduk, yeni hedef olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ileliyoruz. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2 bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir." dedi.

Erdoğan, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde işbirliği ve sulh için omuz omuza hareket edeceğiz. Bu vizyon yalnızca bugünü değil geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kavelashvili ise, "Türkiye'nin desteği özellikle toprak bütünlüğü ve egemenlik açısından Gürcistan için son derece önelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barışa katkısı bölge için çok önemli." diye konuştu.

''LİDERLER ZİRVESİNE HAZIRIZ''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.