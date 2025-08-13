Son Dakika
AFAD açıkladı: 6.1 sonrası Balıkesir'de bin 235 artçı deprem meydana geldi! "Plan" değişti: Acil durumlara karşı "park" hamlesi | Yer altına acil durum altyapısı | 150 konut detayı Balıkesir depremle sarsıldı! AFAD'dan çalışmalara ilişkin açıklama geldi Suriye'den bakanlar Ankara'ya geliyor! Masada YPG'ye müdahale mi var? 16 ildeki "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında yakalanan 29 zanlı tutuklandı
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz hafta Suriye'ye ziyaret düzenlemiş ve başkent Şam'da Şeybani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'de entegrasyon sürecinde sorun çıkardığı bilinirken Bakan Fidan'ın Şam ziyaretinden sonra iki bakanın Türkiye'ye gelmesi, "Masada YPG'ye müdahale mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

Dışişlerinden yapılan açıklamada "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 13 Ağustos 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra (MSB)Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra (MSB)

SAVUNMA BAKANI DA GELİYOR
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından MSB Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra'nın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya gelecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.

MASADA YPG'YE MÜDAHALE Mİ VAR?
Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'de entegrasyon sürecinde sorun çıkardığı bilinirken Bakan Fidan'ın Şam ziyaretinden sonra iki bakanın Türkiye'ye gelmesi, "Masada YPG'ye müdahale mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

Şeybani, Kral Abdullah ve Barrack, AAŞeybani, Kral Abdullah ve Barrack, AA

ŞEYBANİ'DEN PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR

Şeybani dün Ürdün Kralı 2. Abdullah ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'da Şeybani ve Barrack'la bir araya geldi.

Kral Abdullah, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Washington'ın Suriye'yi yeniden imar sürecinde üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.

Tüm kesimleriyle Suriye halkının haklarını korumanın önemini dile getiren Kral Abdullah, Suriye'de kurumların geliştirilmesi için Ürdün'ün tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere Suriye ile işbirliğini yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade eden Ürdün Kralı, Suriye'nin egemenliğinin yanı sıra istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasına desteklerini yineledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın, Amman'da yaptıkları üçlü toplantıda, ortak bir çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata vardıkları bildirilmişti

Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriyeyi desteklemeye devam edeceğizCumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriyeyi desteklemeye devam edeceğiz

BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ KRİTİK ZİYARET

Bakan Fidan, 7 Ağustos'ta Suriye'yi ziyaret etmiş ve başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmişti. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de yer almıştı.

Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, AABakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, AA

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ile çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alınırken Bakan Fidan Suriye'nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktararak "Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye'nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: Darbe açıklamasıyla görüşmelerden çekildilerŞam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: Darbe açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler

