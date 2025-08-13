Suriye'den bakanlar Ankara'ya geliyor! Masada YPG'ye müdahale mi var?

ŞEYBANİ TÜRKİYE'YE GELİYOR Dışişlerinden yapılan açıklamada "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 13 Ağustos 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

MASADA YPG'YE MÜDAHALE Mİ VAR? Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'de entegrasyon sürecinde sorun çıkardığı bilinirken Bakan Fidan'ın Şam ziyaretinden sonra iki bakanın Türkiye'ye gelmesi, "Masada YPG'ye müdahale mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

SAVUNMA BAKANI DA GELİYOR Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından MSB Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra'nın Türkiye 'ye geleceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya gelecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.

Şeybani, Kral Abdullah ve Barrack, AA

ŞEYBANİ'DEN PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR

Şeybani dün Ürdün Kralı 2. Abdullah ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'da Şeybani ve Barrack'la bir araya geldi.

Kral Abdullah, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Washington'ın Suriye'yi yeniden imar sürecinde üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.

Tüm kesimleriyle Suriye halkının haklarını korumanın önemini dile getiren Kral Abdullah, Suriye'de kurumların geliştirilmesi için Ürdün'ün tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere Suriye ile işbirliğini yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade eden Ürdün Kralı, Suriye'nin egemenliğinin yanı sıra istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasına desteklerini yineledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın, Amman'da yaptıkları üçlü toplantıda, ortak bir çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata vardıkları bildirilmişti

BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ KRİTİK ZİYARET

Bakan Fidan, 7 Ağustos'ta Suriye'yi ziyaret etmiş ve başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmişti. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de yer almıştı.