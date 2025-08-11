PODCAST CANLI YAYIN

Marmara ve Ege deprem nedeniyle sarsıldı

Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Bazı evlerde hasar oluşurken, yetkililer hasarlı yapılardan uzak durulması ve artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Giriş Tarihi:
Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Aydın gibi çevre illerde de hissedildi. İlk bilgilere göre, Sındırgı'da bir binanın yakıldığı bazı evlerin de hasar gördüğü öğrenildi. Yetkililer hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurguladı. Artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunmasını istedi. AFAD ve diğer acil müdahale ekipleri, Sındırgı'da sahaya sevk edildi. Bu depremden 8 dakika sonra saat 20.01'de 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.


Vatandaşlar, depremin ardından sokaklara çıktı.

