Marmara ve Ege deprem nedeniyle sarsıldı

Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Aydın gibi çevre illerde de hissedildi. İlk bilgilere göre, Sındırgı'da bir binanın yakıldığı bazı evlerin de hasar gördüğü öğrenildi. Yetkililer hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurguladı. Artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunmasını istedi. AFAD ve diğer acil müdahale ekipleri, Sındırgı'da sahaya sevk edildi. Bu depremden 8 dakika sonra saat 20.01'de 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.



Vatandaşlar, depremin ardından sokaklara çıktı.