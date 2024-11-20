Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!

CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!

Sabah, Aydınlık, OdaTV gibi birçok gazete ve haber sitesi, bu haberi manşetlerine taşıdı.

CHP GÖRÜŞMEYİ İTİRAF ETTİ

Fotoğrafı CHP kaynaklarına soran OdaTV, "Rutin bir toplantı. Zaman zaman ülkedeki her partinin farklı ülkelerdeki temsilciler aracılığıyla bu tarz toplantılar gerçekleştirebiliyor." yanıtını aldı.

OdaTV'nin haberi (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

Takvim'in ortaya çıakrdığı bu görüşme CHP'nin, Türkiye'yi hedef alan FETÖ ve diğer dış bağlantılarla iş birliği içinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

CHP'nin içine düştüğü durum kamuoyunda büyük tepki topladı.