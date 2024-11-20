Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!

Türkiye'nin gündemini belirleyen haberlere imza atan Takvim.com.tr, bu kez siyasetin derinlerinde saklı bir görüşmeyi ortaya çıkardı.
Takvim'in ulaştığı belgelere göre, CHP, FETÖ'nün Türkiye'yi hedef alan kumpas ve operasyonlarıyla zaman ayarlı olarak CIA ve MOSSAD temsilcileriyle gizli toplantılar gerçekleştirdi.
Söz konusu toplantılara CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell ve CIA-Pentagon ajanı Michael Rubin katıldı.
FETÖ'NÜN İHANETLERİYLE ZAMAN AYARLI TEMAS: CHP-MOSSAD-CIA AYNI MASADA
17-25 Aralık kumpasının ardından ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce 21 Haziran 2014'te İstanbul'daki toplantıda CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt bir araya geldi.
21 Haziran 2014 İstanbul (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
CIA - MOSSAD - CHP'DEN ANKARA'DA YUVARLAK MASA
24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantıya ise CHP geniş katılım gösterdi.
Yine CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak ve CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşlarıyla masaya oturdu.
24 Haziran 2014 Ankara (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
KUMPASLARA DİPLOMATİK ZEMİN Mİ HAZIRLANDI?
Bu görüşmeler FETÖ'nün Türkiye'ye kurduğu kumpaslara zemin hazırlayan diplomatik bir planın parçası olarak yorumlandı.