PODCAST CANLI YAYIN

Diyanet'ten "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında işlem başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'de yayınlanan bir programda yayın konuğunun kullandığı "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama yaptı. İfadenin kabul edilemez olduğu belirten açıklamada konuyla ilgili sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyanet'ten "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında işlem başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'de yayınlanan bir programda yayın konuğunun kullandığı "Allah baba" ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirterek konuyla ilgili sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, Diyanet TV'de canlı yayınlanan "Günün Bereketi" programının 313. bölümünde kullanılan bir ifadeye ilişkin açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'de yayınlanan bir programda yayın konuğunun kullandığı ʺAllah babaʺ ifadesine ilişkin açıklama yaptı.Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'de yayınlanan bir programda yayın konuğunun kullandığı ʺAllah babaʺ ifadesine ilişkin açıklama yaptı.

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEM BAŞLATILDI"
Kadın ve aileye dair konuların ele alındığı programın, 6 Ağustos tarihindeki yayınına yazar Hatice Ebrar Akbulut'un katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuğun canlı yayında program içerisinde, bir başkasından naklen de olsa 'Allah baba' ifadesini kullandığı tespit edilmiştir. Tevhit ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Zira biz iman ederiz ki, Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Onun eşi, benzeri, oğlu ve ortağı yoktur. Bu hakikatin hilafına olan söz konusu ifadenin ekranımızda kullanılmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşır, dikkatli ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı kıymetli izleyicilerimize şükranlarımızı sunarız."

Diyanet'ten yapılan açıklama (Takvim.com.tr)Diyanet'ten yapılan açıklama (Takvim.com.tr)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
Borsa İstanbul
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar kontrol altında
MHP "Terörsüz Türkiye" için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Gazze için umut ışığı ol! Filistin'e Destek Platformu bugün Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Abdülfettah es-Sisi ile görüştü: Gündem Gazze!
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Dünyanın gözü ABD'de! Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye'den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu