Bakan Kurum'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama! Kaç konut hasarlı?

Bakan Kurum'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama (takvim foto arşiv)

Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Bayramiç'te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Çalışmaların tamamlandığı Saçaklı köyünde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Diğer köylerde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız."

