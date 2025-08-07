PODCAST CANLI YAYIN

Metro kredisi artık yok

İBB’nin metro yapımı için aldığı 66 milyar liralık kredinin, proje dışı harcamalarda kullanıldığı ortaya çıktı. 9.7 milyar liranın buharlaştığı anlaşıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Başkan Ekrem İmamoğlu'nun, metro yapımı için alınan 66 milyar liralık krediyi, proje dışı harcamalar için kullandırdığı ortaya çıktı.

Soruşturması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bir rapor hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren 11 Haziran 2025 tarihli rapora göre, İBB'nin 2019'dan bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izniyle raylı sistem projeleri için yurt dışından temin ettiği kredileri, farklı alanlarda kullandığı ortaya çıktı. BDDK, İBB'nin Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesaplarına 2019-2025 yılları arasında, 66 milyar TL'den fazla yurt dışı fon girişi olduğunu saptadı. Buna göre paranın büyük bölümü SGK ve vergi ödemelerinde kullandı. Belgelerde 9,7 milyar TL'lik kısmının ise adeta buharlaştığı bilgisi yer aldı.

