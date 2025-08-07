PODCAST CANLI YAYIN

Engelleri aştı 500 tam puan aldı

Doktorlar “Ağabeyi engelli, kızınız da engelli olabilir” dedi. Ama annesi Aleyna’yı dünyaya getirdi. Ve Aleyna LGS’de 500 tam puan alıp Türkiye’nin en iyi okullarından birine girdi...

Gaziantep Nizip'de temizlik personeli olarak çalışan Hüseyin Kurt ve ev hanımı eşinin 27 yıl önce bir oğlu dünyaya geldi. Ancak küçük çocuğun yarık dudaklı olduğu belirlendi. Uzun süren tedavilerin ardından yapılan ameliyatla dudağı düzeldi. Ancak Kurt çifti, ilaçlar nedeniyle gelişim geriliği oluşan oğullarının ardından ikinci kez çocuk sahibi olmaya karar verdi. Doktorlar ise "Bu çocuğunuzun da engelli olma ihtimali yüksek, aldırın" dedi. "Allah ne nasip ederse, zaten bir engelli çocuğumuz var. İkisine de bakarız" diyen çiftin kızları Aleyna dünyaya geldi. 3 yaşındayken çok zeki olduğu fark edilen Aleyna Nur, ilkokula başlamadan Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. İlk ve ortaokulu birincilikle bitirdi. Gece yarılarına kadar ders çalışan Aleyna Nur, LGS'de 500 tam puan alıp zirveye yerleşti. Tercihini de İstanbul'daki Kabataş Lisesi'nden yana kullandı. Baba Hüseyin Kurt, "Kızım orada da başarısını sürdürecek. Tek sorunumuz pansiyon veya yurt. İnşallah bunu da çözeriz" dedi.

İSTANBUL'DA OKUYACAK
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aleyna'yı ziyaret etti. Aleyna, lise eğitimine İstanbul'da devam edecek.

