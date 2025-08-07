Talebi değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, kanala erişim engeli getirilmesine ve içeriklerin yayından kaldırılmasına hükmetti.

Başkan Erdoğan şahsında milli iradeyi tehdit eden Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



ALTAYLI'NIN YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 21 Haziran'da gözaltına alınan Altaylı, aynı suçtan tutuklanmıştı.