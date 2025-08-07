İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesi talep edildi.
Talebi değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, kanala erişim engeli getirilmesine ve içeriklerin yayından kaldırılmasına hükmetti.
ALTAYLI'NIN YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında 21 Haziran'da gözaltına alınan Altaylı, aynı suçtan tutuklanmıştı.
3 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenmişti.
Fatih Altaylı'nın yargılanmasına 3 Ekim'de başlanacak.