Sinem'in son fotoğrafı yürekleri dağladı

Trabzon'da boşanmak istediği 30 yaşındaki Ali Somun'un katlettiği 27 yaşındaki Sinem Somun'un anneannesi yaşananları anlattı. Görüşmesini anlatan Günaz Topaloğlu, "Telefonda konuştuk. Bana, 'Ali Eren eve girer, arkamdan gelir diye korktum. Yemek yemek için lokantaya geldim. Boşanma dilekçem eline geçti. Ölümüm onun elindense ne yapayım? Ben de 'Dilekçen onun eline geçtiyse o seni bu gece öldürür dedim. O gece olaydan saatler önce arkadaşıyla yemek yerken bana fotoğraf atmışlar. Çocuğumun son fotoğrafı da bu oldu" diye konuştu.

Sinem, eşi Ali Somun'un peşinde olduğunu bilmeden bu pozu verdi. 2 saat sonra katledildi.