Kasadan itiraf çıktı: 2 otelden 27 milyon dolar alındı!

İBB'deki yolsuzluk soruşturması devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız, Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro "rüşvet" istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yıldız, "Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak serbest kalmak için İBB "mali suçlar" soruşturması kapsamında "bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcıya ifade verdi.



Beylikdüzü'nde ortağı olduğu şirketler nedeniyle 2013 yılında CHP'nin Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile tanıştıklarını ifadesinde söyleyen Ertan Yıldız, şu iddialarda bulundu: Ekrem İmamoğlu'nun da doğrudan talimat verdiği işler olmuştur.



İki büyük otelden toplam 27 milyon dolar alındığını duydum. İmamoğlu, döküm sahasının gizli ortağı. İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Keleş'te toplanmaktaydı. Bu paralar genellikle Florya'da bulunan eski başkanlık konutu olan ve Fatih Keleş'in ofis olarak kullandığı yere getirilmekteydi.

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