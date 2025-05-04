İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bağdat Caddesi'nde bir güzellik merkezine güvenerek gittim. Ancak epilasyon işlemi yapılırken, derimi çok ciddi şekilde yaktılar. Yüzümün bir bölümündeki izlerin geçmeyeceğini öğrendim. Dava açmak istiyorum. Öneriniz nedir? Merve Uzun



Öncelikli olarak burada hizmet ayıbı durumu var. Yani 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur. İlk adım olarak hakem heyetine başvurabilirsiniz. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre bu ayıplı hizmetten kaynaklanan zararınız sadece ödediğiniz para değildir. Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (AA)





PARMAĞIM KOPTU

Matbaa işçisi olarak çalışıyordum. Çalışırken parmağım koptu. Müessese benimle ilgilenmiyor. Dikilen parmağımda kalıcı sorun olabilirmiş. Dava sürecinde nasıl ilerlemeliyim? Tufan Erdoğdu



İş kazası konusu çok ama çok önemli. İşverenin ilgisiz kalması ekstra bir sıkıntı yaratır. Kaza nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde eylemin türüne göre Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir. Bunun yanı sıra işvereninizden tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz. Ayrıca işvereniniz iş kazasını ilgili kurumlara bildirmediyse idari olarak da cezaya çarptırılacaktır.