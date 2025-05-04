Bağdat Caddesi'nde bir güzellik merkezine güvenerek gittim. Ancak epilasyon işlemi yapılırken, derimi çok ciddi şekilde yaktılar. Yüzümün bir bölümündeki izlerin geçmeyeceğini öğrendim. Dava açmak istiyorum. Öneriniz nedir? Merve Uzun
Öncelikli olarak burada hizmet ayıbı durumu var. Yani 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur. İlk adım olarak hakem heyetine başvurabilirsiniz. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre bu ayıplı hizmetten kaynaklanan zararınız sadece ödediğiniz para değildir. Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.
TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (AA)
PARMAĞIM KOPTU
Matbaa işçisi olarak çalışıyordum. Çalışırken parmağım koptu. Müessese benimle ilgilenmiyor. Dikilen parmağımda kalıcı sorun olabilirmiş. Dava sürecinde nasıl ilerlemeliyim? Tufan Erdoğdu
İş kazası konusu çok ama çok önemli. İşverenin ilgisiz kalması ekstra bir sıkıntı yaratır. Kaza nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde eylemin türüne göre Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir. Bunun yanı sıra işvereninizden tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz. Ayrıca işvereniniz iş kazasını ilgili kurumlara bildirmediyse idari olarak da cezaya çarptırılacaktır.
TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (AA)
ALDATILDIM, EŞİMİN MAL VARLIĞINI ALMAK İSTİYORUM
Maalesef benim için şimdilik üzücü olduğunu düşündüğüm ama gelecek için hayırlı olduğuna inandığım bir olay yaşadım. Eşim beni aldatıyor. Tüm mal varlığını almak istiyorum. Bu mümkün mü? Ece Seda Umut
Özellikle sadakatsizlik gibi etkenlerle boşanma noktasına gelmişlerse dava süreci başlamak üzeredir. Peki bu hukuken mümkün müdür? Elbette ilk olarak evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir, bu eş nafaka ödemek zorunda da kalabilir. Yine eşler boşanma davasının kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi sürecine girerler ve birbirlerinden evlilik birliği içinde alınmış malların tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılmasını isteyebilirler. Kural olarak, eşler edinilmiş mal rejimine tabi ise, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır. Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir ve bazı durumlarda hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir. Fakat bu istisnai bir durumdur ve unutulmamalıdır ki, kusurlu eşin kusurunun ağırlığı her ne olursa olsun, onun hayatını devam ettirmeye yetecek ve mahvına sebebiyet vermeyecek bir şekilde karar tesis edilecektir.