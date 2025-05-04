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Başkan Erdoğan KKTC dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı!
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Başkan Erdoğan KKTC dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı!

Giriş Tarihi: 4.05.2025 13:48:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze’ye insani yardım götüren gemiye Malta'da saldırı üzerine İsrail'in Uluslararası hukuku çiğnemeyi adet haline getirdiğini belirterek, "Gemilerin, insani amaçlı yardım malzemesi taşıdığı ve uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket ettiğini tüm dünya biliyor. Buna rağmen, bu saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır. İsrail, bombalarla, ağır silahlarla yenemediği Filistinlileri, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı. İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden saldırıları hakkında da açıklamalarda bulundu.

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