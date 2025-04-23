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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devretti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 12 yaşındaki Kenan Ata Hasbal'a devretti. 23 Nisan'ı, Atatürk'ün çocuklara hediye ettiğini vurgulayan Tekin, "Bugünün anlam ve önemine binaen de milli iradeyi gelecek yıllarda savunacak, taşıyacak, ülkeyi yönetecek çocuklarımıza bu sorumluluklarını hatırlatmak üzere, onlara olan güvenlerimizi kendilerine ifade etmek üzere her yıl 23 Nisan etkinliklerimiz var." dedi.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 12:43 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 12:43
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devretti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti.

Anıtkabir ve TBMM'deki törenlerin ardından Bakanlığa gelen Tekin, burada ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklar tarafından karşılandı. Çocuklar, bando takımı eşliğinde Bakan Tekin'e makam odasına kadar eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı (X)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı (X)

Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, makamını temsili olarak 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Hasbal'a devretti.

Bakan Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesini birlikte yürüttüğü arkadaşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak olan Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün 105. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

23 Nisan'ı, Atatürk'ün çocuklara hediye ettiğini vurgulayan Tekin, "Bugünün anlam ve önemine binaen de milli iradeyi gelecek yıllarda savunacak, taşıyacak, ülkeyi yönetecek çocuklarımıza bu sorumluluklarını hatırlatmak üzere, onlara olan güvenlerimizi kendilerine ifade etmek üzere her yıl 23 Nisan etkinliklerimiz var." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı (X)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı (X)

Bu ülkenin çocuklarına ve bu ülkenin çocuklarını yetiştirecek öğretmenlerine sonuna kadar güvendiklerini dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Bütün öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şunu bilsinler ki biz her ne yapıyorsak onların iyiliği için yapıyoruz, onların mutluluğu için yapıyoruz, onlar dünyadaki muadilleriyle rekabet edebilsin, onlardan daha iyi yetişsinler diye yapıyoruz. Onlar da bizim kendileri için yaptığımız bu fedakarlıkların, bu çalışmaların karşılığını veriyorlar. Bugün de bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı görevimi kendilerinden çok şey beklediğimiz, çok ümitvar olduğumuz çocuklarımızı ve kardeşlerimizi temsilen Kenan Ata kardeşimize devrediyoruz. Sayın Bakanım hayırlı uğurlu olsun."

"OKULLARIMIZA YAPAY ZEKA OYUNLARI SINIFLARI YAPARAK ZEKA GELİŞİMİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

23 Nisan'ın, çocukların bayramı olmasından gurur duyduğunu belirten temsili Bakan Hasbal da hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunan Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı (X)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı (X)

Bu bayramın çocuklara emanet edilmesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin ve sevginin en büyük göstergesi olduğunu aktaran Hasbal, bugün çocukların burada olmasının, bu güven ve sevginin hala devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Okullarda ve eğitimde yapmak istediği değişiklikleri paylaşan Hasbal, sözlerine şöyle devam etti:

"Okul bahçelerimiz bundan sonra daha fazla yeşil alan barındıracak ve meyve ağaçlarıyla dolu olacak. Okul bahçelerine kaydırak, salıncak ve ağaç evleri kuracağız. Her okulumuzun bahçesinde bir sera olacak. İçerisinde bitki ve yiyecekler, öğrenciler tarafından yetiştirilecek. Her okulumuzun en az bir tane sahiplendirilmiş evcil hayvanı olacak. O hayvanlarımızın her türlü ihtiyaçlarıyla öğrencilerimiz ilgilenecek. Okullarımızda resim, müzik ve bilişim atölyelerinin sayıları artırılıp var olan atölyelerimiz geliştirilecek. Öğrencilerin çömlekler yapabileceği çömlekçilik atölyelerinin yanı sıra çinicilik, ebru, ipek böcekçiliği, enstrüman yapımı gibi geleneksel el sanatları ve değerlerin öğretildiği atölyeler açacağız. Bütün eğitim kademelerine drama dersi ekleyerek her öğrencinin drama etkinlikleriyle kendini daha iyi ifade etmesini sağlayacağız. Ayrıca okullarımıza kutu oyunları ve yapay zeka oyunları sınıfları yaparak çocukların oynayarak öğrenmesini ve zeka gelişimini destekleyeceğiz."

Teneffüs süreleriyle ilgili ekibiyle görüşme halinde olduğunu kaydeden Hasbal, ufak bir değişikliğe gitmeyi düşündüklerini bildirdi.

Hasbal, bir gazetecinin okullarda ve sınıf içinde cep telefonu kullanımı yasağının devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, "Devam etmesini uygun buluyorum. Çünkü sosyal medyanın çocuklar ve öğrenciler için büyük zararı var. Bazı öğrenciler de bunu kötü niyetle kullanabilirler." yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı (X)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı (X)

BAKANLIK BAHÇESİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANDI

Bakanlık bahçesi öğrenciler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli atölyelere ve etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Öğrenciler, bayrama özel mesajların yer aldığı "Gazete Çocuk" ile Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 23 Nisan'a özel nüshasını, Bakanlığın minik misafirlerine ve Atatürk Bulvarı'ndan geçen vatandaşlara dağıttı.

Bu kapsamda bahçede öğrencileri ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet eden Bakan Tekin, çocukların hazırladığı halk oyunları gösterisini de izledi.

Tekin, daha sonra çocuklarla Atatürk Bulvarı'ndan TBMM'ye kadar bandolar ve Türk bayrakları eşliğinde yürüdü.

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