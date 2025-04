Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devretti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı (X)

Bu bayramın çocuklara emanet edilmesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin ve sevginin en büyük göstergesi olduğunu aktaran Hasbal, bugün çocukların burada olmasının, bu güven ve sevginin hala devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Okullarda ve eğitimde yapmak istediği değişiklikleri paylaşan Hasbal, sözlerine şöyle devam etti:

"Okul bahçelerimiz bundan sonra daha fazla yeşil alan barındıracak ve meyve ağaçlarıyla dolu olacak. Okul bahçelerine kaydırak, salıncak ve ağaç evleri kuracağız. Her okulumuzun bahçesinde bir sera olacak. İçerisinde bitki ve yiyecekler, öğrenciler tarafından yetiştirilecek. Her okulumuzun en az bir tane sahiplendirilmiş evcil hayvanı olacak. O hayvanlarımızın her türlü ihtiyaçlarıyla öğrencilerimiz ilgilenecek. Okullarımızda resim, müzik ve bilişim atölyelerinin sayıları artırılıp var olan atölyelerimiz geliştirilecek. Öğrencilerin çömlekler yapabileceği çömlekçilik atölyelerinin yanı sıra çinicilik, ebru, ipek böcekçiliği, enstrüman yapımı gibi geleneksel el sanatları ve değerlerin öğretildiği atölyeler açacağız. Bütün eğitim kademelerine drama dersi ekleyerek her öğrencinin drama etkinlikleriyle kendini daha iyi ifade etmesini sağlayacağız. Ayrıca okullarımıza kutu oyunları ve yapay zeka oyunları sınıfları yaparak çocukların oynayarak öğrenmesini ve zeka gelişimini destekleyeceğiz."

Teneffüs süreleriyle ilgili ekibiyle görüşme halinde olduğunu kaydeden Hasbal, ufak bir değişikliğe gitmeyi düşündüklerini bildirdi.

Hasbal, bir gazetecinin okullarda ve sınıf içinde cep telefonu kullanımı yasağının devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, "Devam etmesini uygun buluyorum. Çünkü sosyal medyanın çocuklar ve öğrenciler için büyük zararı var. Bazı öğrenciler de bunu kötü niyetle kullanabilirler." yanıtını verdi.