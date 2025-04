Diyanet 18 Nisan Hutbesini Yayınladı: İşte Bu Haftaki Cuma Hutbesi Konusu

Fotoğraflar: AA

Muhterem Müslümanlar!

İnsanın; yaratıcısıyla, diğer insanlarla ve çevresiyle ilişkilerini düzenleyen, bu konuda temel ilkeler getiren sûrelerden biri de Hucurât sûresidir.

Bir diğer adı da 'Ahlak sûresi' olan Hucurât sûresi; insanların ancak imanla şeref bulacaklarını, İslam'la izzete kavuşacaklarını haber vermektedir. Müminlerin; iman bağıyla birbirlerine kenetlenmeleri, âdâb-ı muâşerete riayet etmeleri, birlik ve beraberliklerine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmaları gerektiğini hatırlatmaktadır.

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin Hucurât sûresindeki ilk mesajı şöyledir:

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

"Ey iman edenler! Allah'ın ve Resûlü'nün önüne geçmeyin…"[1] Allah ve Resûlü'nün önüne geçmemek; onları herkesten çok sevmektir. Allah'ın rızasını, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in muhabbetini her şeyden üstün tutmaktır. Her zaman ve her yerde Kur'an'a ve sünnete gönülden bağlanmaktır. Allah ve Resûlü'nün koyduğu hükümleri; karar ve tercihlerimizden, görüş ve düşüncelerimizden daha önemli ve daha değerli görmektir. Hülasa, Allah ve Resûlü'nün önüne geçmemek, her mümin için bağlayıcı bir emir, imânî bir zorunluluktur.

Hucurât sûresinde verilen bir diğer mesaj ise,

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِنْ جَٓاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُٓوا

"Ey iman edenler! Size bir fâsık haber getirirse onun doğruluğunu araştırın…"[2] emridir. Ayet-i kerime, bizleri; yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır. Nice insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol açmaktadır. Asla unutmayalım ki, doğruluğundan emin olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir.