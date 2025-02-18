"Şaibe" ile anılan CHP kurultayının en önemli tanığı Tolgahan Erdoğan, Takvim.com.tr'te verdiği röportaj Türkiye'nin gündemine oturdu.



"Söylediklerim ihbar niteliğinde. Ne gerekiyorsa gider anlatırız" diyen Erdoğan başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı.



Takvim.com.tr, CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın ifadesine ulaştı.



Erdoğan, otelde, parti ve YDK üyelerinin ellerinde çantayla dolaştıklarını ama çanta içinde ne olduğunu bilmediğini, bazı delegelerle para pazarlığı yapıldığını duyduğunu, hatta bir delegenin kendisine para gönderildiğini söylediğini, bir kısım delegeye de meclis üyeliği teklifi yapıldığını duyduğunu söyledi. Erdoğan, 20'den fazla parti üyesinin de ismini verdi.



İşte ifadeden öne çıkanlar:



Başsavcılığının tanık olarak dinlenmem için adresim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığını haricen öğrenmem üzerine kendi rızam ile bugün İstanbul'dan geldim. Bana tanıklık konusunda herhangi bir etki ve zorlama olmamıştır.



Anlatacağım beyanların tamamı bana aittir. 09.11.2023 tarihine kadar yani Büyük CHP Kurultayı sonrasına kadar parti üyesi idim Kurultay zamanında 03.11.2023 tarihinde Ankara'ya geldim. 3-4-5.11.2023 tarihlerinde Ankara'da Kurultayın başından sonuna kadar olan süreçte Kurultay Salonu içindeydim. 4-5.11.2023 Kurultayına giderken üyesi olduğum İstanbul'da mahalli ilçe ve il seçimlerinde aslında birçok şaibeye tanıklık etmiştim.



"ÖZGEN NAMA, BAKİ AYDÖNER, ÖZGÜR KARABAT VE TURAN TAŞKIN ÖZER ELLERİNDE ÇANTALARLA KATLARA ÇIKTI"



03.11.2023 tarihinde Kurultay öncesi delegelerle görüşmek ve nabız yoklamak için bir gazeteci olarak delegelerin ve belediye başkanlarının yoğunlukta olduğu JW Marriott otele birkaç kez gittim. Bu otel ziyareti esnasında özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bel Tur A.Ş. Genel Müdürü Özgen NAMA, parti meclis üyesi Baki AYDÖNER, CHP İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Turan Taşkın ÖZER'in özellikle otelde sürekli ellerinde ki çantalarla asansörlere ve katlara girip çıktıklarını gördüm. Çantanın içerisinde ne olduğuna dair bir bilgim yoktur.



"RIZA AKPOLAT DELEGE PAZARLIĞI YAPTI, BEYKOZ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE 300 BİN TL VERDİ"



Ama o gün otelde gördüğüm kadarıyla şuan başka bir suçtan tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT ve az önce belirttiğim isimlerin delege pazarlığı yaptıklarını orada bulunan birçok partiliden duydum. Sonrasında Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Veli GÜMÜŞ, orada partililerin yanına gelerek Rıza AKPOLAT'tan 300.000 (üç yüz bin) TL aldığını ve bu paranın Rıza AKPOLAT tarafından doğrudan kendi hesabına gönderildiğini, eğer karşı taraftan daha çok para verirlerse hem önceki dekontunu hem de oyunu bu tarafa verebileceğini söyledi. Yapmış olduğu para alış veriş görüşmesini Beşiktaş'ta bir ofiste gerçekleştirdiğini, salonda bulunan kişilere söyledi. Kurultayın 1. Günü olan 04.11.2023 tarihinde akşam saat 18:00 sıralarında Genel Başkan adaylan Özgür ÖZEL ve Kemal KILIÇDAROĞLU Kurultay salonundaki kürsü konuşmalarını bitirdikten sonra oylama için 1.5 (bir buçuk) saat ara verildi. Bu 1.5 (bir buçuk) saatlik arada özellikle Ankara Arena Spor Salonu VIP Bahçesinde birçok İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bürokratı ve az önce ismini saydığım kişiler ve bunun dışında birçok belediye başkanlarının delegelerle pazarlık yapmaya başladıklarını gördüm. Bu pazarlıklar sırasında birçok delegeye 4 ay sonra yapılacak yerel seçimler için belediye meclis üyeliği teklif edildi.